Vahap Seçer, Tarsus Atıksu Şebeke Hattı\'nın Temel Atma Töreni\'ne Katıldı: "10 Binden Fazla Vatandaş Bu Altyapı Çalışmalarından Yararlanacak"

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe, Köselerli Mahallelerini kapsayacak atık su şebekesinin temel atma töreni yapıldı. Törene katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu yapacağımız çalışmalarda; 35 bin 614 metre kanalizasyon hattı, 14 bin 417 metre terfi hattı, 8 bin 400 metre parsel bağlantı hattı, 9 bin 500 metre içme suyu deplase çalışmaları yapılacak. 10 binden fazla vatandaş bu altyapı çalışmalarından yararlanacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Tarsus Atıksu Şebeke Hattı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Tarsus Atıksu Şebeke Hattının 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Törene Başkan Seçer'in yanı sıra CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin İl Başkanı Koral Ömür, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahattin Şahin, CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, Büyükşehir ve MESKİ bürokratları ile Tarsus halkı katıldı.

Başkan Seçer törende yaptığı konuşmada, sözleşme bedeli 417 milyon 210 bin TL olan yatırımın teknik ayrıntılarını anlattı, "Bu yapacağımız çalışmalarda; 35 bin 614 metre kanalizasyon hattı, 14 bin 417 metre terfi hattı, 8 bin 400 metre parsel bağlantı hattı, 9 bin 500 metre içme suyu deplase çalışmaları yapılacak. 10 binden fazla vatandaş bu altyapı çalışmalarından yararlanacak" dedi.

"KİMSENİN ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ KARARTMAYA HAKKI YOKTUR"

Temiz bir çevrede yaşamanın her yurttaşın anayasal hakkı olduğunu söyleyen Başkan Seçer, bunu hazırlayacak olanların da devletin kurumları olduğuna dikkati çekti. Bireylerin de temiz bir çevreyi kirletmeden yaşama zorunluluğu olduğunu belirtti.

"Hiç kimsenin çevreyi kirletme, kimyasal atıklarla yeraltında suyu ve havayı zehirleme; çevremizin, toprağımızın, çocuklarımızın geleceğini karartmaya hakkı yoktur" diyen Başkan Seçer, temeli atılacak çalışma ile ilgili teknik bilgileri de paylaştı:

"BU BÖLGENİN KANALİZASYON SORUNUNU TARİHE KARIŞTIRACAĞIZ"

"Atalar, Köselerli, Bahşiş, Yeşiltepe; bu bölgenin kanalizasyon altyapısını yapacağız ve Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi'ne bu hattı bağlayacağız. Bu yatırımdan an nüfus itibarıyla burada yaşayan 6 bin 422 yurttaş; bunun yarı fazlası da yarı zamanlı burada yaşayan, gelen, giden, çalışanı kattığınız zaman 10 binden fazla vatandaş bu altyapı çalışmalarından yararlanacak. Yaklaşık olarak 15 ay sonra bu çalışmaları nihayetlendireceğiz. Artık bu bölgelerin kanalizasyon sorununu tarihe karıştıracağız. Bunu da hep beraber yapacağız. Bugünkü sözleşme bedeli 417 milyon 210 bin TL'lik bir yatırım. Çalışan, alın teri döken, yaptığı tarımsal üretimle bizlerin yaşamını garantileyen; gelecek nesillerin sağlıklı bir nesil olması için çaba sarf eden bu bölgenin üretici insanlarına, çiftçilerine, ailelerine hayırlı uğurlu olsun.

"YAPTIĞIM HİZMETLERİN TAMAMI SİZİN VERGİLERİNİZ"

Benim size yaptığım hizmetlerin tamamı sizin paranız, sizin vergileriniz. Kimse cebinden bize bir şey göndermiyor. Siz devlete ödüyorsunuz, Maliye de 'Bu vergilerden belediyelerin payını kesiyorum ve belediyelere gönderiyorum' diyor. Bu emanetin -bize gelen para sizlerin emaneti- sorumlulukları omuzda çok ağır, günahı, vebali o kadar büyük. Biz onları korumak zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yediremeyiz. Zinhar. Bu dinen de vicdanen de hukuken de insanlık olarak da bir günahtır, bir ayıptır."

Proje kapsamında yapılacak hat çalışmalarıyla ilgili de teknik ayrıntıları aktaran Başkan Seçer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İLKEL FOSEPTİK ÇUKURLARI, VİDANJÖRLER TARİHE KARIŞACAK"

"Bu yapacağımız çalışmalarda; 35 bin 614 metre kanalizasyon hattı, 14 bin 417 metre terfi hattı, 8 bin 400 metre parsel bağlantı hattı, 9 bin 500 metre içme suyu deplase çalışmaları yapılacak. Yıllık yaklaşık 20 bin metreküp atık su terfi hatlarıyla Tarsus Atıksu Arıtma Tesisi'ne transfer edilecek. Bundan sonra burada artık iptidai, ilkel foseptik çukurları, vidanjörler tarihe karışacak.

"İKİNCİ BEŞ YILLIK DÖNEMDE DE SİZLERE HİZMET EDECEĞİZ"

İkinci beş yıllık dönemde de sizlere hizmet edeceğiz. Vatandaştan oy istiyoruz. Partinizi sormuyoruz. Herkes bizi gördü, röntgen çekti. 5 yıl vatandaşımızın dertleriyle dertlendik. Vatandaş buna bakacak. Mahkeme kadıya mülk değil. Babamızın koltuğu değil. Çalışırsak halkın karşısına çıkarız, şimdi olduğu gibi. 5 yıl çalıştık."

MESKİ'nin 2 bin 500 çalışanıyla 16 bin kilometrekare alana, 2.5 milyon nüfusa hizmet ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, MESKİ'nin bütçesi ayrı bir kurum olduğunu aktardı. Sular idaresi olarak Türkiye'nin en iyi kurumlarının başında geldiğini belirttiği MESKİ'nin, sadece vatandaşlardan tahsil ettiği fatura gelirlerinin olduğunu hatırlatan Başkan Seçer, bu miktarın da yatırım yapmak için yeterli olmadığının altını çizdi. MESKİ'nin yakın bir zamanda önemli bir hibe ve kredi bulduğunun bilgisini veren Başkan Seçer, şöyle konuştu:

"MESKİ, 156 milyon Euro yani yaklaşık olarak 5 milyar TL'den fazla bir para buldu Avrupa'dan. Yarısı hibe, yani geri ödenmeyecek. Yarısı da uygun şartlarda geri ödenecek. Anamur'dan Tarsus'a kadar birçok bölgede arıtma, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, Pamukluk Barajı'nı bu sağladığı finansmandan yapacak. Bunu bulmazsa MESKİ faturalarından gelen parayla Mersin'in bütün hizmetlerini göremez. Bazılarını krediyle, bazılarını hibeyle, bazılarını da bugün temelini attığımız tesis gibi öz kaynaklarla yatırım gibi yapar."

Yaptıkları yatırımları birebir takip ettiklerini ve gününde teslim edilmesi için kontrolleri sağladıklarını da sözlerine ekleyen Seçer, muhtarlardan eksik yapılan ya da hatalı yapılan işler görülürse Alo 185'i aramaları talep etti. Hiç kimsenin yanlış iş yapmaması gerektiğini belirten Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"DENETİME AÇIĞIZ"

"Hepiniz bize yardımcı olun. Bu şehirde yaşayan herkesin bir görevi var, şehrin yönetimine katkı sunacak. Göreviniz siyasetçiyi şikayet etmek değil, onu zamanında uyarmak. Biz denetime açığız, bu anlayışla belediyeyi yönettiğimiz için memnuniyet yüksek. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir belediyeleri içinde halk tarafından memnuniyeti en yüksek belediyelerin başında gelmektedir. Bunu da gururla söylüyorum."

MESKİ'nin Tarsus'ta önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken Seçer; tamamlanan, devam eden ve planlanan işlerin toplam maliyetinin 3 milyar 61 milyon TL olduğunu aktardı. Tarsus'ta 19 milyon TL'lik içme suyu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Seçer, şunları dile getirdi:

"YAĞMUR SUYU HATLARINA TOPLAMDA 8 MİLYON 676 BİN LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

"Boztepe-Böğrüeğri bölgesinin içme suyu şebekelerinin yapımını gerçekleştirdik. Tarsus Boğazpınarı-Taşovası bölgesi hep susuzluk çeken bölgelerdi. Yine Tarsus- Çamlıyayla'da kuraklık oldu. Yaz nüfusu 100 bindir Çamlıyayla'nın. Bir gün dahi susuzluk çekilmedi Çamlıyayla'da. Bu yaptığımız yatırımların eseridir. Toplamda 8 milyon 676 bin liralık bir yatırım yaptık, yağmur suyu hatlarımıza. Başta Tarsus Gazipaşa ve öğretmenler Mahallesi olmak üzere devam eden işlerimiz var."

Mersin merkez ilçelerde yaşayan nüfusun yüzde 85'inin Tarsus Berdan Barajı'ndan gelen suyu kullandığını söyleyen Seçer, "Berdan Barajı 1980'li yıllarda yapıldı. O günden bugüne bir cıvatası değişmemiş o makinaların teçhizatlarına bakımı yapılmamış. Geldik hemen oranın bakımına girdik ve bitirdik. Şu anda da teslim alma aşamasındayız. 98 milyon 700 bin TL para harcadık o tesisleri gıcır gıcır yaptık" dedi.

Yenice Mahallesi'ne 155 milyon lira yatırım yapacaklarını da duyuran Seçer, "Hem Yenice'nin hem Tarsus arıtma ikinci kademenin kredileri hazır, çok yakın zamanda oranın da ihalelerine çıkıyorlar. İşlemleri başlattılar orayı da 200 milyon liraya mal ettiler, Tarsusluların hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Büyükşehir olarak yapılan hizmetlerden söz eden Seçer, yurttaşların memnuniyetini dile getirmesinin kendisi için en büyük kazanç olduğunu vurguladı. Geçen günlerde, Mut, Gülnar, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da ki Büyükşehir'in kurs merkezlerine giden öğrencilerin velileri ile toplantılar yaptıklarını hatırlatan Seçer, sözlerine şöyle son verdi:

"BİZ NASIL HİZMETLERİMİZDE AYRIM YAPMADIYSAK, SİZ DE OY KULLANIRKEN YAPMAYIN"

"Belediyecilik parti işi değil, gönül işidir. O toplantılarda birçok veli, 'Oğlum sizi çok seviyor şuanda okulda, ona göndereceğim' diyerek fotoğraf çektirdiler. İşte belediye başkanının mutluluğu bu. Gönül işidir belediyecilik. Burası ticari makam değil, afra tafra yeri değildir. İnsanlara şefkat gösterme ve her şeye rağmen dimdik ayakta durabilen insan olma yeridir. Herkese yetiştik. Tüm Türkiye konuştu Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyelerinin ilçe belediyelerinin yaptıklarını. Güneş balçıkla sıvanmaz, çalıştık. Mersin Büyükşehir Belediyesi de Başkanı da güçlüdür. Öyle de devam edecek. Vatandaşlarımızın yanında olacağız, bugüne kadar olduğu gibi. Partiniz ne olursa olsun, o ayrı bir şey. Genel seçimlere gitmiyoruz, yerel seçimlere gidiyoruz, belediye başkanı seçeceksiniz. Hizmet herkese, yol herkese, sosyal destek, dershaneler, 7 bin 200 öğrencili dershane, bütün dünya görüşündeki ailelerin emrinde değil mi? Öyle bakın olaya. Tüm Mersinlilerin oyununu istiyorum büyükşehirde. Ayrım yapmadan. Biz nasıl hizmetlerimizde ayrım yapmadıysak, siz de oy kullanırken parti ayrımı yapmayın."

MESKİ'nin yatırım bedeli 417,2 milyon lira olan Atalar, Bahşiş, Yeşiltepe ve Köselerli kanalizasyon projesi ile yaklaşık 58,5 kilometre uzunluğunda hat döşenecek. Ortalama 10 bin nüfusa uzun yıllar hizmet edecek çalışmanın 5 Haziran 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla vatandaşlar kanalizasyon altyapısıyla birlikte daha temiz bir çevreye kavuşacak.