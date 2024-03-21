Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Engelli Platformu üyeleriyle bir araya geldi

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Tarsus Engelli Platformu üyeleriyle bir araya gelen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hizmetlerde en iyisini yapmaya ve her yere ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 5 yıldır kafamız memleket meseleleriyle yoğruluyor. 'Mersin daha nasıl güzel olur, Türkiye daha nasıl güzel olur' diye çalışıyoruz. Bu azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, Tarsus Engelli Platformu'nu ziyaret etti. Ziyaretinde platform üyeleriyle bir araya gelen Başkan Seçer, şunları kaydetti:

"GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ"

"Meclis üyesi, şube müdürü ya da ilçe başkanı aslında hep beni ve partimi temsil ediyor. O açıdan benim vücudum uzakta ama ruhum sizinle ve yakında. Ne mutlu ki Tarsus'tan hemşehriniz Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı. Anamur'da, Mut'ta, Erdemli'de, Yenişehir'de, Mezitli'de oturan tanıdıklarınız yok mu? Ne diyorlar? 'Hemşehrinizi başımıza gönderdiniz, bize hizmet etmiyor' mu diyorlar? Yoksa 'Memnunuz' mu diyorlar? Bundan gurur duyacaksınız. Başkanınız çalışıyor. En iyisini yapmaya ve her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Emin olun hizmet için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. 5 yıldır kafamız memleket meseleleriyle yoğruluyor. 'Mersin daha nasıl güzel olur, Türkiye daha nasıl güzel olur?' diye çalışıyoruz. Bu azim ve kararlılıkla devam edeceğiz."

Engelli yurttaşların çocuklarının iş taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, Kariyer Merkezi aracılığıyla bu talepleri alabileceklerini söyledi. Belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere personel ihtiyaçları olduğunu ancak bulamadıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"ÜLKEDE İŞSİZLİK VARSA HÜKÜMETİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

"Ülkede işsizlik varsa, ara eleman sorunu varsa hükümetin sorunu, hükümeti değiştireceksiniz. Bizim gibi işi iyi bilenleri hükümetin başına getireceksiniz. Nasıl 5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesi muntazam yönetiliyor, güzel ve kaliteli hizmetler yapılıyor. Bizi iktidar yaparsanız hükümet olarak sizlere güzel, kaliteli hizmetler yaparız."

Engellilerin rahat kullanımına uygun olan 'Sarı Limonlar'ın sayısının artırılması talebine de yanıt veren Seçer, şunları söyledi:

"BİZİM DÖNEMİMİZDE 41 OTOBÜS 68'E ÇIKTI"

"Burada 45 adet sarı otobüs var. Bunlar küçük otobüs. Bunu Tarsus için biz özel aldık. 67 adet aldık, 45'ini buraya gönderdik. Kalan 22'sini yaylalara, köy yollarına gönderiyoruz. Tarsusluları o kadar seviyoruz ki, aldığımız otobüsler bile buraya özel. Tarsus'un sokakları dar onun için küçük otobüs aldık. Ben yönetime geldiğimde 41 aracınız vardı. Bizim dönemde 41'den 68 otobüse çıktı ve hepsi de yeni. Asıl önemlisi de; Tarsus'taki araçlarımızın tamamı fiziksel ve işitsel engellilere uygun araçlar. Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışıyor. Halk da bunu görüyor. Mersin 31 Mart'ta; hizmetin herkesin gönlünü kazanmak için nasıl kuvvetli bir araç olduğunu tüm Türkiye'ye gösterecek."

Tarsus'ta bulunan Kültür Park'ta yapacakları düzenlemeleri anlatan Seçer, ruhsat engeline takıldıklarını açıkladı. Ruhsat sorunu çözülünce çalışmalara başlayacaklarını aktaran Seçer, şu bilgileri verdi:

"TARSUS PARKI'NI TEKRAR ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ"

"Çocukluğumuzda bir havuz vardı ve onu faaliyete sokacağız. Bir kafe restoran olacak. Burayı hızla düzenleyeceğiz. Projesi hazır. Burayı kullananlarla konuşularak yapıldı. Orijinal dokusuna uygun, tahrip etmeden, çocukluğumuzun geçtiği meşhur Tarsus Parkı'nı tekrar eski haline getireceğiz. Bakın yollarınız da çok güzel, bulvarlar açtık. Tertemiz işler yapıyoruz size hepsini yapacağız. Mola Evi'nin sayısını artıracağız, Halihazırda devam eden Otizm Merkezi, Duyu Bütünleme ve Ergoterapi gibi hizmetlerimizi geliştirecek; Engelli Parkı, Evde Bakım Hizmetlerini artıracağız. Anamur'a kadar bu hizmeti veriyoruz.

"BELEDİYE BAŞKANI HİZMET YAPACAK AMA VATANDAŞIN ACISINI DA BİLECEK"

Çarşı pazar çok gezen bir adamım, sokakta çıkar yürürüm, çarşıya pazara giderim. Birkaç konuda teşekkür beni duygulandırır. Önceki gün Silifke'deydim iftar yemeği verdik, bitti ayrılıyorum. Bir arkadaş geldi yanıma; 'Benim size bir teşekkürüm var. Benim çocuğum kanser hastasıydı vefat etti 3 ay önce, onkoloji tedavisi Alo 185'i aradım. Belediyenizin misafirhanesinde günlerce kaldık. Kendi evim gibi sizin misafirhanenizde kalıyordum' dediği zaman vallahi dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Belediye başkanı Tarsus'a tramvay da yapacak. Mersin merkeze metro da yapacak, yollar da açacak, otobüsler de getirecek, festivaller de, parklar da, inşaatlar da yapacak ama vatandaşın acısını da bilecek. Belediye başkanlığı böyle bir şey."

TRAMVAY PROJESİ BAKANLIKTAN ONAY ALDI

İkinci 5 yıllık dönemde Tarsus'ta hayata geçirmek istedikleri tramvay projesi hakkında bilgi veren Seçer, bu projeyi Ulaşım Master Planı'na dahil ederek, Bakanlık onayını aldıklarını duyurdu. Tarsus tramvayı projesinin, Otogar'dan Üniversite'ye kadar olan Atatürk Caddesi boyunca 12 kilometrelik mesafeyi kapsadığını dile getiren Seçer, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte projeyi etap etap yapmaya başlayacağız. Böylece raylı sistemlerle ulaşımdan, Tarsuslular'ın da istifade etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Seçer sözlerini, şöyle sonlandırdı:

"BİZE OY VEREN DE VERMEYEN DE BAŞIMIZIN TACI"

"Bize oy veren de, vermeyen de elbette başımızın tacı. Tarsus Belediye Başkan Adayı'nız Ali Boltaç ile birlikte uzun süredir Meclis üyesi olarak beraber ve uyumlu çalışıyoruz. Kendisi zaten konulara hakim ve 5 yıl boyunca size çok güzel bir şekilde hizmet edeceğinden eminim. Bundan dolayı kendim için istediğim desteği, Ali Boltaç için de istiyorum. İnşallah her ikimizde belediye başkanı oluruz. Güzel kentimiz Tarsus'a, en güzel ve layık olan hizmetleri yerine getiririz."

CHP Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç, sevgiyi kazanmanın kolay olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"ENGELSİZ BİR TARSUS YARATMAK İÇİN GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

"Biz engelli yurttaşlarımızın Tarsus'ta neler çektiğinin bilincindeyiz. Engelsiz bir Tarsus yaratmak için elimizden geleni değil, gereğini yapacağız. Artık Tarsus'un engelsiz parkları, engelsiz yaşam alanları olacak ve bunlar da sadece sizlere hizmet olarak gelecek. Bunlar lütuf değil, bunlar size layık olan."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özel gereksinimli bireyler için yaptığı çalışmaların çok başarılı olduğunu söyleyen CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da şunları dile getirdi:

"SİZLERE YAPILAN ÇALIŞMALAR VE PROJELER KAT KAT DEVAM EDECEK"

"Vahap Seçer Başkan'ımızın özellikle ve özellikle her projede, her alanda çok başarılı çalışmaları vardı ama engelli bireyler için yaptığı projeler ve çalışmalar da çok başarılı. Engellilerin hayatını kolaylaştıracak birçok projede birlikte çalıştık. Ben inanıyorum ki Ali Boltaç arkadaşımız da Meclis üyeliğinde göstermiş olduğu başarıyı belediye başkanı olduğunda da aynı şekilde gösterecek. Vahap Seçer Başkan'ımızla birlikte uyum içerisinde ve eşgüdümle çalışmalar yapacaklar. Birlikte bir belediye başkanlığı vizyonu oluşturacaklar. Sizlere yapılan çalışmalar ve projeler kat kat devam edecek."

DERNEK BAŞKANLARINDAN SEÇER'E TEŞEKKÜR

İşitme Engelliler Derneği Başkanı Ali Şenatak, Başkan Seçer'e seçimlerde destek sözü verirken; Tarsus Görme Engelliler Dernek Başkanı Fikri Topuz da Başkan Seçer'in buluşmaya katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti paylaştı. Çıktıkları yolda Başkan Seçer'e ve Boltaç'a başarılar dileyen Tarsus Otizm Derneği Başkanı Fatih Düzenli, Tarsus'un engelli dostu bir kent olması için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. Sakatlar Derneği Başkanı Ali Çelik ise Başkan Seçer ve ekibinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, katkılarından dolayı teşekkür etti.