CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede mağdurlar ve Türkiye\'nin yararı konuşuldu

(MALATYA) -CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyle ilgili "Herkes bilisin ki bu görüşme Türkiye'de mağdur kim varsa onlar için yapıldı. Ne konuşuldu diye merak ediyorsanız; mağdurlar, hukuksuzluk, emekliler, belediyeler, işsizlik, yoksulluk Türkiye'nin yararına ne varsa onlar konuşuldu" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 31 Mart yerel seçimlerinde Arguvan Belediye Başkanı seçilen Ersoy Eren'i ziyaret etti.

"MİLLETVEKİLİMİZİN ARGUVAN İLE GÖNÜL BAĞI VAR"

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, Ağbaba'ya Arguvan'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Önemli bir seçim süreci atlattık. CHP Malatya Milletvekilim Veli Ağbaba'nın bu dönemde Arguvan adına çok önemli desteklerini gördük. İl yönetimimiz ve kadınlarımız, gençlerimiz bize en iyi şekilde destek verdiler. Bundan sonrada desteklerinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Milletvekilimizin Arguvan'a bir gönül bağı var" ifadelerini kullandı.

"ARGUVAN'A VERDİĞİMİZ VAATLERİN HEPSİNİ FAZLASIYLA YERİNE GETİRECEĞİZ"

Veli Ağbaba ise yeni dönemin Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, belediye meclis üyeleri ve Arguvanlılara hayırlı olması temennisinde bulunarak "Umarım başarılı bir süreç geçirirler" dedi.

Arguvan'da seçimden önce verdikleri vaatlerin hepsinin fazlasıyla gerçekleşeceğini kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

"Arguvan'da atılan her adımda emeğimiz vardır. Belediye başkanı kim olursa olsun Türkiye'de bütün kapıları Arguvan adına açtık. Tabi seçim kampanyası döneminde haksız eleştiriler ve iftiralar oldu, bunları duymazdan geldik. Arguvan'da kardeşlik, barış ve hoş görünün hakim olması gerektiğini ifade ettik, bundan sonrada öyle olacak. Hızlı bir şekilde Arguvan Belediyesi bize bir yer tahsis edecek ve oraya kadın dinlenme merkezini inşa edeceğiz. Gençlerimiz için bir merkez yapacağız. Arguvan merkez ve köyler için her türlü desteği vereceğiz. Arguvan'da benim projem olan ama geçmiş dönemde hayata geçiremediğimiz Ozanlar Sokağı'nın mutlaka buraya yapılması gerekiyor. Malatya ve çevre illerden turist çekecek bir Ozanlar Sokağı'na ihtiyaç var. Bunun da hızlı bir şekilde projelendirilerek yapılmasını arzuluyoruz. Festivalle ilgili yapacağımız ne varsa her anlamda destek olacağız. Arguvan Belediyesi bu konuda çalışsın bizde sanatçı ve diğer konularda destekleyelim. Sponsora ve paraya ihtiyaç varsa onları da karşılayacağımızı söylemek isteriz."

"HER 10 KİŞİDEN 4'ÜNE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Malatya'da CHP'li belediye sayısının 5'e yükseldiğini hatırlatan Ağbaba, "Hem Türkiye hem de Malatya'da 1977'den sonra en büyük oy oranına ulaştık. Seçimi kazanacağımı bekliyordum, çok umutluydum ama koşullar böyle oldu. Malatya için çalışmaya devam edeceğim, sorumluluğumuz çok daha arttı. Önceden yüzde 18 ila 20'ye karşı sorumluluğumuz vardı ama şimdi her 10 kişiden dördüne karşı sorumluluğumuz var. Daha fazla çalışacağım, Malatya için uğraşacağım. Gençler ve çocuklar için çok daha fazla çalışacağım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN YARARINA NE VARSA ONLAR KONUŞULDU"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çok önemli adımlar attığını dile getiren Ağbaba, "Cumhurbaşkanıyla görüştü. Herkes bilisin ki bu görüşme Türkiye'de mağdur kim varsa onlar için yapıldı. Ne konuşuldu diye merak ediyorsanız; mağdurlar, hukuksuzluk, emekliler, belediyeler, işsizlik, yoksulluk Türkiye'nin yararına ne varsa onlara konuşuldu. Türkiye'nin yararına olan her türlü çalışma yapılır. Yoksulların yararına her türlü şey müzakere edilir. Bunun yanında haksızlığa, yolsuzluğa, yoksulluğa, liyakatsizliğe karşı mücadele edilir. Devletin kurumlarında birçok atanamayan öğretmen, insan var ayrıca işe alımlarda hala mülakat devam ediyor. Bunlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı ile mülakatları, liyakatsizliği, atanamayan öğretmenleri, emeklileri, yoksulluğu ve yapılan hukuksuzlukları konuştu. Çok büyük alanda yapılan hukuksuzluk var, yargı bağımsız değil bu konular görüşüldü. Bunlar konuşulmaya devam edilecek" ifadelerine yer verdi.