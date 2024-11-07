Vize Sorunu Van TSO'da Gündemde

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(VAN)- Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Necdet Takva, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Jurgis Vilcinskas ve beraberindeki 19 AB ülkesi müsteşarlarına Türkiye'nin vize konusunda yaşadığı sorunları aktardı. Başkan Takva, "Uzun zamandır Avrupa ülkelerini ziyaret edemedik. Çünkü bir vize sorunumuz var" dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Jurgis Vilcinskas ve beraberindeki Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Estonya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya ve İsveç'ten gelen müsteşarlar; Van Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Heyeti; Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcıları Mehmet Değer, Serdar Balandi, Sayman Üye Burak Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri Fahri Borak, Kadir Gülgeldi, Mahmut Köroğlu ve Reşit Yaren karşıladı.

"Uzun zamandır Avrupa'yı ziyaret edemedik"

Ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, ilk olarak vize sorununa değindi. Vize sorunu nedeniyle uzun zamandır Avrupa ülkelerini ziyaret edemediklerini aktaran Başkan Takva, "Uzun zamandır Avrupa ülkelerini ziyaret edemedik. Çünkü bir vize sorunumuz var. Dolayısıyla ne heyet olarak ne de bireysel olarak böyle bir şansımız olmadı. O yüzden burada olmanızın böylesi bir önemi ve değeri var. Bu vize kısıtlaması devam ettiği sürece sizlerin buraya gelmesi, bizler için çok daha keyifli ve memnuniyet verici olacaktır" dedi.

Van ve Van TSO anlatıldı

Van ve Van TSO hakkında bilgiler paylaşan Takva, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Odamız 1962 yılında kuruldu. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'deki 81 vilayette bulunan 365 oda/borsa arasında en genç odalardan bir tanesidir. Bu durum şehrimizde ticaret ve sanayinin çok geç örgütlendiğini gösteriyor. Şehrimizin 1 milyon 127 bin nüfusu var. Ancak kendi hinterlandında bulunan ve gelen insanlar birlikte günlük 1,5 milyon kitleyle bir aradayız. Nüfusumuzun yaş ortalaması 23. Bu da genç bir nüfusa sahip olduğumuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu genç nüfusun kent üzerinde oluşturmuş olduğu istihdam baskısı var. Şu anki en önemli problemlerimizden bir tanesi olan bu genç insanların istihdam edilmesine yönelik bizler de projeler ve çalışmalar yürütüyoruz."

Başkan Takva, İran ilişkilerine değindi

Van'ın ekonomik büyüklüğü ve İran ilişkilerine değinen Takva, "Şehrimizin toplam ekonomik büyüklüğünün yüzde 63'ünü hizmetler sektörü temsil ediyor. Yüzde 16'sı orta ölçekli imalat sanayi diyebileceğimiz bir sektörel biçimlenmemiz var. Yüzde 21 oranında da tarım ve hayvancılık faaliyetleri var. Dolayısıyla burada hem hizmetler sektörünü ön planda tutan, özellikle turizm faaliyetleri konusunda projelerimiz var. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti üzerinden bir turizm hareketliliği sağlamaya çalışıyoruz. Amerikan'ın öncülük ettiği uluslararası ambargoya rağmen kentimizin dezavantajlarını avantajlı hale getirmeye çalışan bir yönetim anlayışımız var" İfadelerini kullandı.

"2005'ten bu yana AB projeleri yapıyoruz"

"Bizim şehrimiz İstanbul ve Ankara'dan çok daha eski bir başkenttir" diyen Başkan Takva son olarak şunları kaydetti:

"Çünkü yaklaşık 7 bin yıl önce insanlarına kendilerine yaşam alanı olarak seçtikleri bir kent. ve 7 bin yıldır insanlar burada yaşam için bir mücadele veriyor. Deniz seviyesinden bin 700 metre yükseklikte muhteşem coğrafyası, endemik florası faunası olan bir şehirdeyiz. Bizde şehrimizi çok seviyoruz. ve eğer Avrupa Birliği ki bizim değerlendirmemize göre 100 yılın projesi olan bir Sivil Toplum hareketi, ülkemizin tam üyelik konusunda biraz daha motive etmiş olsaydı, bugün siz Avrupa Birliği'nin en doğu sınırında olan kentinde olacaktınız. Ama henüz o düzeyde değiliz. Buna rağmen Avrupa gönüllüleri bir TSO olarak, bayrağınızı 1 Nisan 2005 yılından bu yana burada kadınlarla, gençlerle, avantajlı ya da dezavantajlı gruplarla ortaklaşıyor ve projeler hayata geçiriyoruz."

Vilcinskas: "İş dünyasını önemsiyoruz"

Görüşmede konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Jurgis Vilcnskas ilk olarak heyet adına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Vilcinskas, "Van ziyaretimizi Delegasyon olarak Türkiye'nin birçok şehrine gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında yapıyoruz. Bu ziyaretlerimiz kapsamında Türkiye'nin ekonomik ve siyasi anlamda nabzını ölçüyor ve durumu öğreniyoruz. Bununla birlikte yeni iş birliği fırsatları olabilir mi? Bunu da gözlemliyoruz. Kars ve Mardin'in ardından Van'dayız. Bu ziyaretlerimiz devam edecek. Ziyaretlerimizde iş dünyasını çok önemsiyoruz ve görüşmeler yapıyoruz. Bugünde bu yüzden buradayız" diye konuştu.

"Yeni hangi alanlar oluşturulabilir"

Vilcinskas konuşmasında son olarak, "İstatistikleri baktığımız zaman Van'ın en müreffeh ve kalkınmış il olmadığını görebiliyoruz. Sizlerde biraz rakamlardan bahsettiniz. Bu çerçevede sizinle mevcut sektörler ve işletmeler için yeni fırsatlar ne olabilir? Bunu konuşabilir ve ortaklaşabiliriz. Bir de yeni hangi alanlar oluşturulabilir bu istişare ederiz. Sizlerin de bu noktada sorularınızı ve merak ettiklerinizi cevaplarız. Van'ın var olan potansiyelleri daha fazla nasıl verimli kullanılabilir bunun için çalışabiliriz. Ayrıca vize konusuna değindiniz. Bugün burada 19 AB ülkenin müsteşarları olan meslektaşlarım bulunuyor. Onlar kendi ülkeleri, vize verilme konusundaki bakış açılarını ve diğer merak edilenleri cevaplayacaklardır."