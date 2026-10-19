YENİ Parti Eskişehir\'de pancar üreticilerinin 4 bin 500 TL talebine destek verdi

(ESKİŞEHİR) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekilleri ve örgütü, Eskişehir Genç Rençberler Derneği'nin pancar alım fiyatlarının artırılması talebiyle başlattığı imza kampanyasına destek verdi. Taleplerini YENİ Partililere ifade eden üreticiler, "Çalışırken batıyoruz" dedi.

YENİ Parti Eskişehir Milletvekilleri ve örgütü, Eskişehir Genç Rençberler Derneği'nin pancar alım fiyatlarının artırılması talebiyle başlattığı imza kampanyasına destek verdi. 3 bin 720 lira olarak açıklanan pancar alım fiyatının maliyetleri karşılamadığını vurgulayan YENİ Parti yöneticileri, fiyatın en az 4 bin 500 liraya çıkarılması ve çiftçiye destek sağlanması çağrısında bulundu.

Eskişehir Genç Rençberler Derneği 3 bin 720 lira olarak açıklanan 2026 yılı pancar alım fiyatına tepki göstererek imza kampanyası başlattı. YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, YENİ Parti PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ile YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Cevahir Çalıkuşu Yazıcı ve yönetimi derneği ziyaret ederek, pancar üreticilerinin imza kampanyasına destek verdi.

"AÇIKLANAN RAKAMI KABUL ETMİYORUZ"

Eskişehir Genç Rençberler Derneği Başkanı Burak Kuşan, gübre, tohum ve mazot fiyatlarındaki artış karşısında pancar alım fiyatındaki yüzde 20'lik artışın yetersiz kaldığını söylerken, pancar alım fiyatının ton başına en az 4 bin 500 TL olarak yeniden düzenlenmesi için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.

Pancar alım fiyatının geçen yıl 3 bin 100 TL olduğunu hatırlatan Kuşan, "Şimdi bir yılda sadece yüzde 20 zamla 3 bin 720 TL fiyat açıkladılar. Bütün girdi maliyetleri yüzde 50'nin üzerinde arttı. Biz bu açıklanan rakamı kabul etmiyoruz. En az 4 bin 500 TL olarak fiyatın güncellenmesini istiyoruz. Bunu da duyurmak için bir imza kampanyası başlattık. Toplanan imzaları Tarım ve Orman Bakanlığı'na götüreceğiz" dedi.

ÇAKIRÖZER: "ÇİFTÇİLERİN TALEBİ DERHAL KARŞILANMALI"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, pancar üreticilerinin sesinin duyulmasını ve pancar alım fiyatlarının bir an önce 4 bin 500 liraya çıkarılmasını istedi. Kampanyaya destek veren Çakırözer, şu çağrıyı yaptı:

"Türkiye'de neyin fiyatı bir yılda yüzde 20 artmış ki bu iktidar pancar üreticisine 'alın bu sizin emeğinizin karşılığı' diyorsunuz? Genç Rençberler Derneğimizin pancar alım fiyatlarının en az 4 bin 500 liraya çıkarılması talebinin yanındayız. Biz YENİ Parti olarak, 'üreticiye gerek mazotta gerek gübrede KDV, ÖTV muafiyeti de derhal sağlanmalıdır' diyoruz. Türkiye'nin kalkınması tarımda kendi üreticimizi, yerli üreticimizi teşvik etmekten geçer. Yurt dışında yabancı çiftçiye destek vermek yerine kendi pancar üreticimiz desteklenmelidir. Pancar alım fiyatı üreticilerimiz talebi doğrultusunda en az 4 bin 500 liraya çıkarılmalıdır."

ARSLAN: "BU İKTİDAR HERKESİN TADINI KAÇIRDI"

YENİ Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan da ilgilileri çiftçilerin taleplerini karşılamaya çağırarak, "Üreticilerimiz en azından maliyetleri karşılayabilmek adına fiyatın güncellenmesini ve 4 bin 500 liraya çıkartılmasını istiyor. YENİ Parti olarak üreticilerimizin haklı taleplerinin yanındayız. Pancar şekerin ana maddesi bu iktidar hepimizin tadını kaçırdı. Gelecek ilk sandıkta hep birlikte bu iktidarın kötülüklerinden kurtulacağız. Üreticilerimizin alın terinin karşılığını aldığı bir süreci yaşayacağız" diye konuştu.

YENİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Cevahir Çalıkuşu Yazıcı ise, "Mazotun litresinin 100 lirayı aştığı bir yerde çiftçimize yapılan bu sözde artışın kabul edilebilir yanı yok" dedi.

Pancar üreticileri ise taleplerinin karşılanmaması halinde gelecek sezon pancar üretici sayısının yarı yarıya azalacağını belirterek, "Sadece pancarda değil; mısırda, buğdayda, her şeyde ekilişler az olacak. Maliyetler yüzde yüz arttı ama bize açıklanan rakamın sadece yüzde 20 olduğunu göz önüne alarak seneye ekmeyi düşünmüyor çoğu üretici. Çiftçi çalışırken batıyor" diye konuştu.

"SADECE MUHALEFET DEĞİL, İKTİDAR VEKİLLERİNİ DE BEKLİYORUZ"

Dernek Başkanı Kuşan tüm da imza kampanyalarının 10 gün süreceğini bildirerek, "Üreticilerimizi, sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, tüm hemşehrilerimizi imza kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz. Sadece muhalefet milletvekillerini değil iktidar milletvekillerini de bekliyoruz. Çünkü bu sadece bizim derdimiz değil. Bu masaya gelen şeker, yediğimiz ekmek hepimizin, ülkemizin sıkıntısı. İktidarından muhalefetine, üreticilerimizden hemşehrilerimize herkesi bu imza kampanyamıza destek olmak için derneğimize davet ediyorum" şeklinde konuştu.