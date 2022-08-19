Başkan Büyükerşen: "Ukrayna-Rusya Krizi Bize Tarımın Ne Kadar Yaşamsal Derecede Önemli Olduğunu Bir Kez Daha Göstermiştir"

"Yerel Yönetimler ve Tarım" konulu çalıştayda konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Tarım ve hayvancılık benim en hassas olduğum konu. Ülkenin geleceği tarım ve üretimde. Ancak bugün ne yazık ki, köyler boşalıyor kırsal nüfus azalıyor. Ukrayna-Rusya krizi bize tarımın ne kadar yaşamsal derecede önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

EBB Haller Gençlik Merkezi Seminer Salonu'nda dün başlayan ve yarın sonlanacak "Yerel Yönetimler ve Tarım" Çalıştayı'na; Başkan Büyükerşen, CHP Genel Başkan Tarım Politikaları Başdanışmanı, Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ile 11 Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal hizmetler konusunda görev yapan daire başkanı katıldı.

Toplantıda konuşan Büyükerşen, şunları söyledi:

"İNSANLIK TARİHİ BETONUN DEĞİL TARIMIN İCADIYLA BAŞLAMIŞTIR"

"Benim çok önemsediğim ve sürekli gündemde tutmaya çalıştığım konulardan biri de tarım ve hayvancılık. Zira hepinizin bildiği gibi insanlık tarihi, betonun icadıyla değil, tarımın icadıyla başlamıştır. Bundan sonra da öyle devam edecektir. Türkiye olarak, yakın yıllara kadar, dünyada tarım alanında kendi kendine yeten sayılı ülkelerden biriydik. Buğdayımız da, mısırımız da, mercimeğimiz de ülke nüfusunu beslemeye yetiyordu. Hatta birkaç ülkeye daha bunu sağlıyorduk. Ancak özellikle son 20-25 yılda tarım politikalarımız çok hızlı değişti. Zaten planlı, düzenli, teknolojiye uygun biçimde yapılmayan, atadan, babadan öğrenilen yöntemlerle yapılan tarım hızla geriledi. Üretici kazanç elde edemez hale geldi. Öyle olunca, genç nesil köyleri terk etti. Tarım alanları ekilemez hale geldi. Köylerde kalanlar ise, genellikle yaşlı insanlar oldukları için, ancak kendileri için üretim yapmaya başladılar. Sonunda da kaçınılmaz olarak yurt dışından tarımsal ürün almaya yani ithalat yapmaya başladık.

"UKRAYNA-RUSYA KRİZİ DE BİZE TARIMIN NE KADAR YAŞAMSAL DERECEDE ÖNEMLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Son olarak yaşanan Ukrayna-Rusya krizi de bize tarımın ne kadar yaşamsal derecede önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu gerçekleri eminim sizler de benim kadar iyi biliyorsunuz. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belli aralıklarla bir araya geliyoruz. O toplantılarda da tarım ve hayvancılık alanında uyguladığımız ve uygulayacağımız projeleri değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca ortak hareket etmeye çalışıyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. 'Tarım Çalıştayı' fikri de buna bağlı olarak ortaya çıktı. Bu çalıştayın bir başka özelliği de, yakın bir zamanda geleceğine inandığımız iktidarımızda, hükümet olarak uygulayacağımız tarım politikalarının alt yapısını oluşturmaktır. Belediyeler olarak yaptığımız tarım destek projelerinin, iktidarımız döneminde önemli bir yol gösterici olacağına inanıyorum."

CHP'li Orhan Sarıbal da şöyle konuştu:

"KAMUCU BİR YAKLAŞIMLA TARIMI AYAKTA TUTMAMIZ LAZIM"

"Hocamız Yılmaz Büyükerşen'e çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir'i Orta Anadolu'da nefes alınan çağdaş bir kent yaptığı ve yaptığı projelerle köyü-devlet ilişkisi, çiftçi-devlet ilişkisini tekrar kurduğu, hem üreticinin hem tüketicinin yanında olduğu için Hocamızı ve Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı kutluyorum. Tekrar kamucu bir yaklaşımla tarımı ayakta tutmamız lazım. Bizim gibi ülkelere siz tüketin üretmeyin biz size veririz diyorlar. Belediyeler aracılığı ile kamu kaynaklarını çiftçi ve halk yararına kullanmaya çalışıyoruz. Çiftçi yoksullaştırıldı ve göç etmek zorunda kaldı. Gümrük vergileri sıfırlanarak çiftçi çaresiz bırakılmıştır. Bugün burada 11 Büyükşehir Belediyemizle birlikte tarımsal projeleri ve deneyimleri paylaşıyoruz. Her söz çok kıymetli yarınlar gıda, enerji ve su üzerine olacaktır. Tarım burada çok önemli bir noktadadır."