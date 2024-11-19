Yurtta Hava Durumu: Yağışlı Günler Geliyor - Son Dakika
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Yerel

Yurtta Hava Durumu: Yağışlı Günler Geliyor

Meteoroloji, bazı illerde yağmur ve karla karışık yağış bekliyor; sıcaklık değişmeyecek.

19.11.2024 09:13
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Karabük, Kastamonu, Hatay çevreleri, Antalya'nın doğu, Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11

İstanbul: Parçalı bulutlu 14

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yurtta Hava Durumu: Yağışlı Günler Geliyor - Son Dakika

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