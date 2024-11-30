Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı\'na Sinan Candeğer Atandı

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Haber: Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR) - Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı'na atanan Sinan Candeğer, MHP'den istifa eden Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ün ve Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker'in Zafer Partisi'ne katılacağını duyurdu. Candeğer, " Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi'nin Türkiye'deki ilk belediye başkanı olacak. Onun için de ayrı bir sevincimiz var" dedi.

Zafer Partisi Burdur İl Başkanlığı'na atanan Sinan Candeğer, partililer ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Sinan Candeğer, 4 Aralık 2024'te Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Burdur'a gelerek partinin il binasının açılışını yapacağını ve ardından Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz ve Burdur İl Genel Meclisi Başkan Levent Tokmaker'in Zafer Partisi'ne geçeceğini söyledi.

Candeğer, şöyle konuştu:

"Zafer Partisi İl Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım ve ümitliyim. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlukların idrakındayım. Cumhuriyetin kuruluş felsefesiyle kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerine bağlı İttihat ve Terakki anlayışı ve Kuvayımilliye ruhuyla yola çıktık. Genel başkanımız Ümit Özdağ'ın kurduğu parti çok ivme kazandı. Türkiye'nin sorunlarını her platformda anlattı. Türkiye'nin önemli sorunlarından ekonomi ve sığınmacı konusu özellikle vurgulandı. 4 milyona yaklaşmış bir sığınmacının problemlerinin bir göç sorunu olmasından öte işgal projesi olduğunu, toplumun demografik yapısını bozarak bizim parçalanmamız için çaba sarf edildiğini biliyoruz. Uyanık olmak ve müdahale etmek zorundayız. Bunun içinde bütün vatandaşlarımızı Zafer Partisi çatısı altında toplanmaya davet ediyoruz.

"Yerel yönetimlerle, Burdur Belediyesi ile beraber çalışma taraftarıyız"

Bu harekete gençlerin teveccühü çok fazla, biz bundan gurur duyuyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz, bu ülkeyi onlara teslim edeceğiz. Atatürk gençliği bizi her zaman heyecanlandırmıştır. Bir çok konuda projelerimiz var. Türkiye'de tarım, hukuk, su gibi bir çok problem var. Onları başta demokrasi ve cumhuriyetin fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğine inanıyoruz. Sadece geneldeki değil yereldeki problemleri de biliyoruz. İlimizin bir tarım şehri olduğunu, hayvancılık şehri olduğunu biliyoruz. Bu alanlarla ilgili de bir çok projemiz var. Sadece muhalefet etmek ve eleştirmekten öte ciddi projelerimiz olacak. Katkıda bulunmaya çalışacağız. Yerel yönetimlerle, Burdur Belediyesi ile beraber çalışma taraftarıyız, proje anlamında desteklemek istiyoruz. Burdur Gölümüz için sorunlara rağmen duyarlı davranılmadığını da biliyoruz. Özellikle Burdur Gölü için de mücadelemizi vereceğiz.

"Zafer Partisi'nin Türkiye'deki ilk belediye başkanı olacak"

4 Aralık'ta Genel Başkanımız Ümit Özdağ Burdur'a gelerek partimizin açılışını yapacak. Daha sonra Tefenni Belediyesi'nin Zafer Partisi'ne geçişini sağlayacağız. 2 bin üyenin katılımını sağlayacağız. Bu bizim için çok önemli. Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz, Zafer Partisi'nin Türkiye'deki ilk belediye başkanı olacak. Onun için de ayrı bir sevincimiz var. Burdur İl Genel Meclisi Başkanı Levent Tokmaker de o gün Zafer Partisi'ne katılacak. O da bir ilk olacak. Daha sonra bu katılımlar artacak."