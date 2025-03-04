12 yaşındaki çocuğun öğretmenine yazdığı mektup, cinsel istismarı ortaya çıkardı - Son Dakika
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12 yaşındaki çocuğun öğretmenine yazdığı mektup, cinsel istismarı ortaya çıkardı

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Zonguldak'ta 12 yaşındaki bir kız çocuğunun eniştesi tarafından 6 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı öğretmenine yazdığı 2 sayfalık mektupla ortaya çıktı. Baba, "Sürekli evimize gelen bir insanla ilgili böyle bir şey duymak, olduğunu düşünmek bile bize ilk başta kafayı yedirmişti." dedi. Gözaltına alınan enişte, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.03.2025 13:39  Güncelleme: 16:14
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde mide bulandıran bir olay küçük kızın yazdığı mektupla ortaya çıktı. 12 yaşındaki M.D. isimli kız çocuğu, rehberlik öğretmeninin yanına giderek başından geçen olayları anlatmak istediğini söyledi. Öğretmeni ise, yaşadıklarını kendi el yazısıyla bir kağıda yazarak kendisine vermesini söyledi

KÜÇÜK KIZIN MEKTUBU CİNSEL TACİZİ ORTAYA ÇIKARDI

Küçük çocuğun yıllardır eniştesi tarafından cinsel istismara uğradığını gören öğretmen, ilçedeki polis merkezine giderek bilgi verdi. Polis merkezinden aranınca çocuklarının yanına giden aile cinsel taciz iddialarını duyunca hayatının şokunu yaşadı.

ENİŞTE SERBEST BIRAKILDI

Satın alma müdürü olarak çalışan enişte K.K. suçlamalar üzerine İstanbul'da gözaltına alındı. Nöbetçi savcılığa çıkartılan K.K., suçlamaları reddetti. Adli kontrolle serbest bırakılan K.K.'nin, ailenin okul yönetimine ulaşması üzerine iş akdinin feshedildiği öğrenildi.

"8 YAŞINDAN BERİ ENİŞTESİNİN TACİZİNE UĞRADIĞINI SÖYLEDİ"

M.D'nin babası V.D., "Bizim bu olayı duymamız sağ olsun rehberlik öğretmenimizin sayesinde gerçekleşti. Çocuğumuz geçen gün okulda direk öğretmeninin yanına gidiyor. Öğretmeni de sağ olsun hiçbir problem yaşamadan kızımın kendi kalemiyle yazarak kendi el yazısıyla iki sayfa dolusu başından geçen olayları tek tek yazmasını istiyor. Çocuğumuz da başından geçenleri yazıyor. Öğretmen elindeki ifadelerle birlikte Karadeniz Ereğli polis karakoluna gidiyor. Polis karakoluna giderek durumu izah ediyor" dedi.

Polis merkezinden arandıklarında durumdan haberdar olduklarını anlatan V.D., "Eniştesi tarafından 8 yaşından beri tacize uğradığını söyledi. Ben o ilk anda ne olduğunu bile anlamadım. Tekrar sordum. Rehberlik öğretmeni beni fazlasıyla aydınlattı" diye konuştu.

"YAŞANANLARI DUYMAK BİZE KAFAYI YEDİRTMİŞTİ"

Evlerinde misafir ettikleri K.K. tarafından böyle bir şeyin yapılabileceğinin akıllarına bile gelmediğini söyleyen V.D., "Sürekli evimize gelen bir insanla ilgili böyle bir şey duymak, olduğunu düşünmek bile bize ilk başta kafayı yedirmişti. Eşim de ben de çocuğumuzun yazdıklarını okuduktan sonra bir şey düşünemez hale geldik" ifadelerine yer verdi.

12 yaşındaki kızı M.D.'nin uzman eşliğinde ifade verdiğini de anlatan V.D., "Savcı bey ifadesi alındığında tekrarında bir daha ifade aldı. Kafasında soru işareti olmaması için. Tutuklanması için sevk etti. Ama baktığımızda İstanbul'da bu kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmış. Biz hemen buna itiraz ettik" dedi.

"AİLENİZDEKİ BİR İNSAN, ŞÜPHELENMİYORSUNUZ ÇÜNKÜ YAKIŞTIRAMIYORSUNUZ"

Kızı M.D.'nin eniştesi K.K. tarafından ormanlık alana götürüldüğünü ifadelerinden öğrendiklerini söyleyen baba V.D., " Alaplı'da OSB'nin orada çalıştığı okul varmış. Söylediği tarihlerde oraya götürdüğünü söylüyor. Ben ve eşim çalışıyorduk. Çocuklarım da anneannede kalıyor. Bu şahıs da sürekli İstanbul'dan ziyarete geliyor. Çocuklar anneannede kaldıkları için yakınlaşması çok kolay. Dışarıya alışveriş merkezine götürebiliyor. Çünkü şüphelenmiyorsunuz, ailenizdeki bir insan. Sürekli oturup kalktığınız, yediğiniz içtiğiniz, gezdiğiniz bir insan. Çünkü yakıştıramıyorsunuz, şüphelenmiyorsunuz ama nereden bileceksiniz ki insanın içinde kanı bozukluk olduğunu" şeklinde konuştu.

"İSTEDİĞİ GİBİ GEMİSİNİ YÜZDÜREBİLİYORMUŞ"

Geçen yıl bir aile yakınlarını kaybettiklerinde cenaze için bir araya gelindiğini anlatan V.D., "Çocuk bu tarihlerde cenaze olduğu dönemde bile oraya gittiğini söylüyor. Benim çocuğum bu kadar detaylı tarih veremez. İstediği gibi gemisini yüzdürebiliyormuş. Çünkü serbestti, rahat hareket edebiliyordu. Kendi çevresindeki insanlar da çocuk istismarcısı olduğunu bildiği halde sesini çıkartmamışlar" diye tepki gösterdi.

"BAZI İNSANLAR BİLİYORMUŞ"

Kızı M.D.'den önce yakın akrabaları olan 23 yaşındaki K.D. ile 25 yaşındaki ablası İ.A.'nın K.K.'nin tacizine maruz kaldığını öne süren V.D., "Kendileri şu anda Gebze'de yaşıyor. Bu olay bilindiği halde yıllarca gün yüzüne çıkartılmadı. Neden çıkarılmak istenmedi onu da kendileri biliyor. Çünkü bu durumu ben ve eşim de bilmiyorduk. Ama bizden hariç bazı insanlar biliyormuş" dedi.

"SONUNA KADAR TUTUKLANMASINI İSTİYORUM"

K.K.'nin tutuklanmasını isteyen baba V.D., "Sonuna kadar tutuklanmasını istiyorum. Savcı değilim, hakim değilim. Ne ceza verilir bilmiyorum. İnsanlara anlattığın zaman hikaye geliyor. İnsanlara artık güven diye bir şey kalmadı" şeklinde konuştu.

12 yaşındaki çocuğun öğretmenine yazdığı mektup, cinsel istismarı ortaya çıkardı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 yaşındaki çocuğun öğretmenine yazdığı mektup, cinsel istismarı ortaya çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AHMET YILMAZ:
    Zonguldak normal böyle şeyler 23 68 Yanıtla
  • Seka Sijaric:
    Bu kanunlar acil düzeltilmeli bu baba bu enişteye zarar verse hemen tutuklanır bu kararı verenlerin hiç birinin çocuğu yok mu yani insan çok az empati yapamıyormu ? 84 2 Yanıtla
    Harun Elkıran:
    tutuklama ve gözaltılar empati kurularak mı yapılıyor yoksa delillere bakılarak mı? baba karşı tarafa zarar vermeyi aklından geçirmesin otursun 12 yaşında 6 yıldır bu istismara uğradığını söyleyen kızının durumunu nasıl görmediğini yada kızın neden onunla konuşmadığını düşünsün. 6 0
  • Hakim ATMACA:
    Yeni sivil anayasaya karşı çıkan alçaklar bu tür haberleri okuyorlardır 1 3 Yanıtla
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