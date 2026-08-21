40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü, "Ön yargılı olmayın" dedi - Son Dakika
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40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü, "Ön yargılı olmayın" dedi

40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü, "Ön yargılı olmayın" dedi
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Adana’da 40 milyon liralık alacak-verecek meselesi nedeniyle emekli polis memuru Aytekin Fil ve oğlu Sinan Fil’i öldüren, Neslihan Fil’i ise yaralayan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’da 40 milyon liralık alacak-verecek meselesi, baba ile oğlun hayatını kaybettiği kanlı bir saldırıyla sonuçlandı. Emekli polis memuru Aytekin Fil ile oğlu Sinan Fil’i öldürüp Neslihan Fil’i yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının adliyeye sevk edilirken söyledikleri pes dedirtti.

40 MİLYONLUK BORÇ YÜZÜNDEN İŞ YERİNİ BASIP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, geçtiğimiz gün saat 17.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, müteahhitlik yapan Mehmet Nuri Ataş (46) 40 milyon liralık borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ortağı emekli polis memuru Aytekin Fil'in (53) iş yerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Ataş önce Aytekin Fil ile yanında bulunan eşi Neslihan Fil'e (48) ateş edip iş yerinden kaçtı.

40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü,

ARACINA ALDIĞI SİNAN'IN DA KAFASINA SIKTI

Öte yandan çiftin oğlu Sinan Fil (30), yakalamak istediği şüphelinin aracına bindi ancak yaşanan arbede sırasında Ataş, Sinan Fil'i de başından vurdu. Cinayet şüphelisi Ataş, yaklaşık 5 kilometre boyunca vurduğu Sinan Fil ile birlikte aynı araçla ilerledi. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ne geldiğinde ağır yaralı haldeki Sinan Fil'in içerisinde bulunduğu aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Aytekin Fil kaldırıldığı hastanede, oğlu Sinan Fil ise şüphelinin aracında hayatını kaybetti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Aracı bırakıp kaçan Mehmet Nuri Ataş, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü,

BABA OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden baba Aytekin ile oğlu Sinan, dün Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verilirken anne Neslihan Fil ise, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü,

PES DEDİRTEN SÖZLER: ÖN YARGILI OLMAYIN

Zanlı Ataş'ın emniyetteki ifadesinde emekli polis memuru Aytekin Fil ile ortak inşaat işi yaptıklarını anlatarak, "Biz ortak inşaat işi yaptık benim payıma düşen 40 milyon lirayı ödemedi. Aramızda bu nedenle tartışma çıktı ve vurdum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ataş, bu sırada da kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Olayları bilmeden ön yargılı olmayın lütfen. Devletin mahkemeleri buna karar verir" dedi.

Ataş, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü,
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polis, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 40 milyon lira için baba-oğlu öldürdü, 'Ön yargılı olmayın' dedi - Son Dakika

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