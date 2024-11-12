5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu - Son Dakika
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5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

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İzmir'de elektrik sobasından çıkan yangında 5 kardeşin can verdiği faciayla ilgili Yusuf Şahin isimli komşu olay anını anlattı. Şahin, ''Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'Onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. Soba devriliyor, nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Biz evdeyken ''Çocuklarım, imdat!'' diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu.'' dedi. Öte yandan annenin evden çıkarken kapıyı kilitlediği öğrenildi.

12.11.2024 00:24
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İzmir'de 5 kardeşin yanarak can verdiği elektrik sobası faciasında olay anını anlatan Yusuf Şahin isimli komşu, "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu." ifadelerini kullandı.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

YANGINDA, KARDEŞLER MAHSUR KALDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan anne Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tamamını sararken, evde bulunan Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşler mahsur kaldı.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

5 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürerek, kontrol altına aldı. Ardından eve giren itfaiye ekipleri kimisi kısmen yanmış 5 çocuk ile karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çocuklardan 3'ünün hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

"5'İ DE ÜST ÜSTE YATIYORDU"

Yangını gören komşuları Yusuf Şahin (57), olay anını anlattı. Şahin, "Akşamüstü annesi dışarı hurda toplamaya gidiyor. Sözde 'onlara ekmek almaya gidiyorum' dedi. İçeride elektrikli soba yanıyormuş. Soba devriliyor, ama nasıl devriliyor kimse bilmiyor. Karanlık, içeride ışık yanmıyordu. Biz evdeyken "Çocuklarım, imdat!" diye bağırdı. Onun sesine gittik biz. Gidip baktık, çocukları dışarı çıkarmış. Baktık, 5'i de üst üste yatıyordu. Belliydi yani cansızdı. Ambulansı aradık, ekipler ve itfaiye geldi. Ondan sonra müdahale edip hastaneye kaldırdılar." dedi.

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sengel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam hepimizi oldukça derinden yaralayan bir olay ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmek isteriz. Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir evde elim bir olay sonucu 5 çocuğumuzun hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hepimizi derinden üzen süreç Efes Selçuk Belediyesi tarafından takip edilmekte, ilçe kaymakamımızve savcımız olay ile ilgili araştırmalara devam etmektedir."

5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

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Son Dakika 3.Sayfa 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu - Son Dakika

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