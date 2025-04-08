50 Gözaltı! 'Satır' Operasyonu Şaşırttı - Son Dakika
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50 Gözaltı! 'Satır' Operasyonu Şaşırttı

'Satır' operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı; 15 tır, 2 otomobil ele geçirildi.

08.04.2025 16:45
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Samsun merkezli 'Satır' adı verilen 'change' araç operasyonunda gözaltı sayısı 50'ye çıktı

SAMSUN - Samsun merkezli 18 ilde düzenlenen ve 'Satır' adı verilen 'change' araç operasyonunda gözaltı sayısı 50'ye çıktı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, farklı marka ve modeldeki yanmış, yakalamalı, hacizli ve enkaz altından çıkarılan ağır hasarlı araçların, motor ve şasi numaraları ile orijinal özelliklerini değiştirerek Romanya'dan getirilen gümrük kaçağı ve piyasa değeri 50 milyon TL olduğu değerlendirilen 15 tır, 6 dorse ve 2 otomobil ile change yapılıp satılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kaçakçılık" suçlarının işlendiği tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüphelinin yakalanması için "Satır" adı verilen Samsun, İstanbul, Konya, İzmir, Eskişehir, Sakarya, Mersin, Manisa, Mardin, Şırnak, Amasya, Isparta, Burdur, Çorum, Erzurum, Antalya, Edirne ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda şüphelilerden 45'i yakalanarak gözaltına alındı. Polisin çalışması sonucu firari olan 5 kişi de yakalanarak gözaltı sayısı 50'ye çıktı.

Yapılan aramalarda change olduğu değerlendirilen çekici, yakalamalı hacizli 1 çekici ve 1 dorse, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda ruhsat, belge, plaka ve dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 50 Gözaltı! 'Satır' Operasyonu Şaşırttı - Son Dakika

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