ABD ordusunda görevli fenomeni Michelle Young intihar etti

ABD ordusunda astsubay olarak görev yapan ve aynı zamanda Instagram'da fitness ve moda içeriklerinden dolayı fenomen olan 34 yaşındaki Michelle Young, intihar ederek yaşamına son verdi.

"KALBİMİZDEKİ BOŞLUKLARI DOLDURAMAYACAĞIZ"

Ardından 12 yaşında bir kız bırakan Michelle'nin arkadaşları yaptıkları açıklamada, "Michelle ince ruhluydu, mükemmel bir arkadaştı, bekar bir anneydi, bir askerdi ve birinin neyle uğraştığını veya hangi sorunlarla savaştığını asla bilemezsiniz. Kalbimizdeki boşlukları asla dolduramayacağız" ifadelerini kullandı.

AĞABEYİ DE İNTİHAR ETMİŞTİ

Young, yaklaşık 18 yaşındayken ilk kez askere katılarak 16 yıl boyunca orduya hizmet etti. Bu süre zarfında Afganistan'da iki kez görev aldı. Ölüm haberinin ortaya çıkmasından birkaç gün önce Young, Instagram'da kızı Gracie için doğum günü mesajı paylaşarak "Tanıdığım en tatlı kıza mutlu yıllar" yazdı. "Hayatımın en iyi yanı, annen olmam" demişti. Young, Instagram'da kadınlara yönelik bir spor giyim şirketinin modelliğini yapıyordu.

Eylül ayında, intihar önleme haftası için bir gönderi yaparak 14 yaşındayken abisinin yaşamına son verdiğini hatırlatan Young, sıkıntı içinde olan herkesi yardım almaya çağırdı. Young'un intiharına neyin sebep olduğu henüz net değil.