Bakan Yerlikaya: Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen, 1 kişinin ağır yaralandığı saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı" dedi.

11.02.2024 17:06  Güncelleme: 17:15
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıyla alakalı olarak 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

KÜÇÜKÇEKMECE'DE AK PARTİ'NİN SEÇİM ÇALIŞMASINA SİLAHLI SALDIRI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına dün uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda yoldan geçen 22 yaşındaki E.G.D. isimli kişi başından vurularak ağır yaralandı.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin devam eden soruşturmayla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, "57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM ETMEKTEDİR

Saldırının ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada gözaltıların olduğunu söyledi. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen; 12 şüpheli gözaltına alınmış, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." demişti.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralanan vatandaşına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

SALDIRIYA UĞRAYAN BAŞKAN ADAYI OLAY ANINI ANLATTI

Saldırıyla ilgili Aziz Yeniay'dan ilk açıklama geldi. Tv100 canlı yayınına katılan Yeniay şunları söylemişti: "Biz derneğimizde oradaki insanlarla programlı bir toplantı yapıyorduk seçim çalışmaları kapsamında. Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye ateş edildi. Oradaki hedefim kim olduğu noktasında emniyetimiz bir açıklama yapmadan net bir bilgi vermemiz söz konusu değil. Bir vatandaşımız başından ağır yaralandı. Durumu oldukça kritikti.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

"BULUNDUĞUMUZ YERDEN 20 METRE MESAFEDEN ATEŞ EDİLDİ"

Sokağa cephe olan, tamamıyla cam olan bir mekanda sokağa da 2-3 metre mesafede oturduğumuz bir noktada bu sesler geldi. Dolayısıyla ilk etapta bizim duyumumuz, otomatik silahların ateşlendiğiydi. Orada emniyet güçleri vardı. Kuvvetle muhtemel, emniyet güçlerinin varlığı ürküttüğü için muhtemelen sokağa girmediler. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşımız ağır şekilde yaralandı. Bulunduğumuz yerden 20 metre mesafeden ateş edildi. Emniyet güçlerimiz takibini yapıyor. Kısa sürede failler yakalanacak. Emniyetimiz olayın aslının ne olduğun açıklayacaktır."

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

"Bir aşiret, dernek ve hemşeri kavgası olabileceğine dönükte güvenlik güçlerinin tahminleri var bize gelen bilgilerde" sorusuna Yeniay, "Her şey olabilir, burada vurulan kişinin hedef alınması söz konusu olabilir başka başka kişilerin gerekçeler olabilir. Emniyetimiz açıklama yapmadan bir yorumda bulunmak yanıltıcı bir bilgi olur." yanıtını verdi.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

"SALON AĞZINA KADAR DOLUYDU"

Yeniay sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi. Gerekli güvenlik tedbirini hemen aldık. Bölge halkına da geçmiş olsun diliyorum.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor

"HİÇ KİMSE BİRLİĞİMİZE, BERABERLİĞİMİZE GÖLGE DÜŞÜREMEYECEKTİR"

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece AK Parti ilçe binasında saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik, müdahale sürüyor. Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir. Milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Tunç: Küçükçekmece'deki saldırıyla ilgili olayla bağlantısı olduğu düşünülen 12 kişi gözaltına alındı, 7 kişi aranıyor


Bakan Yerlikaya: Küçükçekmece\'deki saldırıya ilişkin 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı

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Küçükçekmece, Yılmaz Tunç, Aziz Yeniay, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 57 ayrı adrese operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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