Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı - Son Dakika
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Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı

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Adana'da müşterilerini dolandırdığı ve çalışanlarına da 5 aydır maaşlarını ödemediği iddia edilen güzellik merkezi sahibinin yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medya hesaplarını da donduran patronun çalışanları güzellik merkezini yağmaladı. Şubeden tablo, saksı ve bilgisayar gibi eşyaları alan yağmacılardan bazıları da o anları kayıt altına alan gazetecilere saldırdı.

17.04.2025 11:02
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yer alan bir alışveriş merkezindeki güzellik merkezi sahibinin çalışanları ve müşterileri mağdur ettiği öne sürüldü.

Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı

MAAŞLARI ÖDEMEYİP YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI

İddiaya göre; kentte 3 şubesi olan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.D. müşterilerine piyasa değerinden ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.D'nin bankalardan ve esnaf kooperatifinden krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı

GÜZELLİK MERKEZİNİ YAĞMALADILAR

Haberi alan çalışanlar, erken saatlerde merkezin alışveriş merkezindeki şubesine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa ve sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi.

Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yağmacıları dışarı çıkaran ekipler, grubu dağıttı. Çevredekilerin de müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek S.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. S.Ç.'nin diğer şubelerinde de eşyaların yağmalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı

"HERKES 1-2 LİRASINI KURTARMA DERDİNDE"

Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." dedi.

Kaynak: İHA, DHA, AA

Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı
Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı
Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı
Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar ne var ne yok yağmaladı
Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı - Son Dakika

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