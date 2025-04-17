Patron borçlarla yurt dışına kaçtı iddiası! Çalışanlar güzellik merkezini yağmaladı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yer alan bir alışveriş merkezindeki güzellik merkezi sahibinin çalışanları ve müşterileri mağdur ettiği öne sürüldü.

MAAŞLARI ÖDEMEYİP YURT DIŞINA KAÇTI İDDİASI

İddiaya göre; kentte 3 şubesi olan güzellik merkezinin sahibi S.Ç.D. müşterilerine piyasa değerinden ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç.D'nin bankalardan ve esnaf kooperatifinden krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtığı ileri sürüldü.

GÜZELLİK MERKEZİNİ YAĞMALADILAR

Haberi alan çalışanlar, erken saatlerde merkezin alışveriş merkezindeki şubesine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa ve sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDILAR

Bu sırada bazı kadın çalışanlar, olayı görüntüleyen basın mensuplarına saldırıp darbetti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki yağmacıları dışarı çıkaran ekipler, grubu dağıttı. Çevredekilerin de müdahalesiyle gerginlik sona erdi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek S.Ç. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. S.Ç.'nin diğer şubelerinde de eşyaların yağmalandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"HERKES 1-2 LİRASINI KURTARMA DERDİNDE"

Güzellik merkezinin müşterilerinden Refik Yeşil, iş yeri önünde toplanan herkesin mağdur olduğunu ifade ederek, "Müşterilerden alınan paralar, çalışanların maaşları ödenmedi. Herkes hakkını aramak için burada. Kimse bu işin peşini bırakmayacak. İşletme sahibinin yurt dışında olduğu söyleniyor. Çok sayıda insanı mağdur etti. Mağdur olanlardan çiçek alan var, televizyon alan var. Herkes 1-2 lirasını kurtarma derdinde. Mağduruz, muhatabımız yok." dedi.

Kaynak: İHA, DHA, AA