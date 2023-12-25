Müge Anlı\'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Adana'da 11 gündür kayıp olan dere kenarında tabancayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf ederek cinayet anını anlattı.

ENSESİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu'dan bugün acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 11 gündür haber alınamayan Hakkulu'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan ilk otopsinin ardından Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

HAKKULU'NUN KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI



Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri gerdi konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet anını anlatan Dumlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben o gün Mustafa'ya para verdim. Birkaç saat sonra Mustafa'yı yeniden aradım kafam bozuk olduğu için ona gel takılalım dedim. Ailevi meselelerim vardı. Sonra Mustafa ağabeyle buluştuk onun aracını bir yere bırakıp benim araçla devam ettik. Biraz dolanıp alkol aldıktan sonra geri döndük. Ben telefonumla uğraşırken eşimin fotoğraflarını gördü. Eşime ağza alınmayacak laflar söyleyince ben de dayamadım. Olay yaşandı ve onu orada bıraktım. Öldürdüğüm silah bende ve ruhsatsız. Silah benim aracımdaydı. Aramızda bir tartışma olmadan ben direkt vurdum."

"CİNAYETİ ARABADA İŞLEYİP KÖPRÜDEN ATTIM"

Cinayet arabanın içinde işlendi. Sonra köprünün oraya giderek cesedi attım. Geri döndükten sonra arabayı yıkadım ve daha sonra elden çıkardım. Cinayet esnasında arabanın camı kırılmıştı onu da saniyede kendim değiştirdim. Cinayet silahı da benim evimde, yerini de kimse bilmiyordu. Mutfak tezgahının üstüne sakladım. Olayı da kimseye anlatmadım. Silahımı bazen arabada taşırım. Olaydan birkaç gün önce arabama koymuştu. Silahı da Kahramanmaraş depreminden önce almıştım.

Hakkulu'nun kız kardeşi canlı yayında sinir krizi geçirirken Uslu da İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alındı.