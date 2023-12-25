 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Günlerdir Müge Anlı'nın programında aranan ve dün cansız bedeni bulunan Mustafa Hakkulu'nun yakın arkadaşı İsa Dumlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden Dumlu, "Karıma laf söyledi ben de öldürüp köprüden attım" dedi. Hakkulu'nun kız kardeşi ise duydukları karşısında sinir krizi geçirdi.

25.12.2023 - 11:51,  Güncelleme: 12:03
Abone Ol

Adana'da 11 gündür kayıp olan dere kenarında tabancayla öldürülmüş halde bulunan Mustafa Hakkulu'nun arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf ederek cinayet anını anlattı.

ENSESİNDEN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Alınan bilgiye göre, 13 Aralık günü Kozan ilçesine bağlı Mansurlu yolunda 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu'dan bugün acı haber geldi. Postkabasakal Mahallesi'nde dere kenarında ceset gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 11 gündür haber alınamayan Hakkulu'ya ait olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılan ilk otopsinin ardından Mustafa Hakkulu'nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'nnın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

HAKKULU'NUN KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

Müge Anlı ile "Tatlı Sert" programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu'yu karısı hakkında ileri gerdi konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet anını anlatan Dumlu, şu ifadeleri kullandı: "Ben o gün Mustafa'ya para verdim. Birkaç saat sonra Mustafa'yı yeniden aradım kafam bozuk olduğu için ona gel takılalım dedim. Ailevi meselelerim vardı. Sonra Mustafa ağabeyle buluştuk onun aracını bir yere bırakıp benim araçla devam ettik. Biraz dolanıp alkol aldıktan sonra geri döndük. Ben telefonumla uğraşırken eşimin fotoğraflarını gördü. Eşime ağza alınmayacak laflar söyleyince ben de dayamadım. Olay yaşandı ve onu orada bıraktım. Öldürdüğüm silah bende ve ruhsatsız. Silah benim aracımdaydı. Aramızda bir tartışma olmadan ben direkt vurdum."

Müge Anlı'nnın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

"CİNAYETİ ARABADA İŞLEYİP KÖPRÜDEN ATTIM"

Cinayet arabanın içinde işlendi. Sonra köprünün oraya giderek cesedi attım. Geri döndükten sonra arabayı yıkadım ve daha sonra elden çıkardım. Cinayet esnasında arabanın camı kırılmıştı onu da saniyede kendim değiştirdim. Cinayet silahı da benim evimde, yerini de kimse bilmiyordu. Mutfak tezgahının üstüne sakladım. Olayı da kimseye anlatmadım. Silahımı bazen arabada taşırım. Olaydan birkaç gün önce arabama koymuştu. Silahı da Kahramanmaraş depreminden önce almıştım.

Müge Anlı'nnın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Hakkulu'nun kız kardeşi canlı yayında sinir krizi geçirirken Uslu da İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alındı.

Müge Anlı'nnın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
Müge Anlı\'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Müge Anlı, Aralık, Kozan, Adana, Adana, Cinayet, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan gelen gurbetçi, trafikte terör estirdi
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:12:26. #1.11#
SON DAKİKA: Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement