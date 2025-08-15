Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.G, R.B, K.G. ve Y.B.'yi yakalamak için operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların evlerine eş zamanlı baskın yapan polis, 4 şüpheliyi yakaladı. Şahısların evlerinde poşetlerin içerisinde toplamda 179 bin 663 adet uyuşturucu hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirildi.

"UCUZA BULUNCA ALTINLARIMI BOZDURUP ALDIM"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.G, "Maddeler bana ait, satma amacım yok. Fazla miktarda olma sebebi ise ucuza buldum, altınlarımı bozdurdum satın aldım" dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise maddelerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA