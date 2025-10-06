Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı
06.10.2025 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da çocuklarını görme bahanesiyle boşandığı eşinin evine gelen şahıs, darbedip bıçakla üzerine yürüdüğü eski eşinin evden kaçması sonucu bıçakla çocuklarını rehin aldı. Rehin alınan çocukların balkondan gözyaşlarıyla, "Anne, ne olur gel" diye feryat ettiği anlar, yürekleri dağladı.

Aksaray'da bir süre önce eşinden boşanan Süheyl I., velayeti boşandığı eşi Hasret K.'da olan 3 çocuğunu görme bahanesiyle eski eşinin Taşpazar Mahallesi'ndeki evine gitti.

ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ

Eve girdikten sonra tartıştığı eski eşini darbeden Süheyl I., mutfaktan aldığı bıçakla kadının üzerine yürüdü. Korkan kadın evden kaçarken, çocuklarından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı

3 ÇOCUĞUNU BIÇAKLA REHİN ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi ancak Süheyl I. ekiplere kapıyı açmadı. 3 çocuğunu alıp evin balkonuna çıkan şahıs, eski karısını eve çağırdı.

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı

ÇOCUKLARIN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sinir krizi geçiren kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken, balkonda çocuklarını rehin alan adam ısrarla eski karısının eve gelmesini istedi. Bu sırada balkondan gözyaşları içinde annesine seslenen çocuklar, "Anne, ne olur gel" diye feryat etti.

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı

ELİNE GEÇTİYSE BALKONDAN FIRLATTI

Çocukları almak için olay yerine itfaiye çağıran polis ekipleri, ilk önce çocukları şişme yatağa atlatarak kurtarmak istedi. Çocukların balkondan alınacağını fark eden baba, balkonda bulduğu bardak, sandalye gibi birçok eşyayı aşağıya atarak polis ve itfaiyeyi uzaklaştırdı.

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli çalışma yapan polis ekipleri, savcının talimatıyla koç başıyla dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar kurtarılırken, Süheyl I. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Ters kelepçe takılarak daireden çıkarılan şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, aksaray, Çocuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi Sinan Ateş cinayetinde mahkemelerdeki 2 dava birleştirildi
Pastaneye el bombası attı, kıskıvrak yakalandı Pastaneye el bombası attı, kıskıvrak yakalandı
“Yan baktın“ kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü "Yan baktın" kavgasında 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Arabada korkunç olay Eşini öldürüp ’kaza’ dedi Arabada korkunç olay! Eşini öldürüp 'kaza' dedi
Everest Dağı’nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi Everest Dağı'nda bin kişi mahsur kaldı, ekipler donmuş cesetler arasında ilerledi
İstanbul Altın Rafinerisi’ne operasyon 21 kişi gözaltında İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon! 21 kişi gözaltında
Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın Kiralık daire için yayımlanan ilan pes dedirtti: Emekliler aramasın
Jose Mourinho Porto’ya karşı derbiye çıktı İşte aldığı sonuç Jose Mourinho Porto'ya karşı derbiye çıktı! İşte aldığı sonuç
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için binlerce paylaşım yaptı: Maçı onun sayesinde kaybetmedik Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için binlerce paylaşım yaptı: Maçı onun sayesinde kaybetmedik
Haaland varsa sorun yok Manchester City’den kritik galibiyet Haaland varsa sorun yok! Manchester City'den kritik galibiyet

21:44
UEFA onay verdi Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor
UEFA onay verdi! Avrupa futbolunda bir ilk gerçekleşiyor
21:42
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması: Suç örgütü husumet nedeniyle işledi
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması: Suç örgütü husumet nedeniyle işledi
20:41
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar ediliyor mu? İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı
20:22
2 ay sonra bulundu Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
2 ay sonra bulundu! Eşini öldürüp ormana kaçan şahsı yabani hayvanlar parçalamış
20:17
İran’da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
İran'da 10 trilyon fitküp doğal gaz rezervi keşfedildi
20:02
Leroy Sane’ye Almanya’da saldırı Galatasaray’a da küfür ettiler
Leroy Sane'ye Almanya'da saldırı! Galatasaray'a da küfür ettiler
19:57
Dikkat çeken “Daltonlar“ iddiası Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
Dikkat çeken "Daltonlar" iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş
19:31
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı
19:07
Icardi’nin mutsuzluğunun 3 sebebi ortaya çıktı
Icardi'nin mutsuzluğunun 3 sebebi ortaya çıktı
19:01
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
18:09
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı İfadeler kan dondurdu
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 22:18:38. #7.11#
SON DAKİKA: Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.