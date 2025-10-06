Görmek için gittiği çocuklarını bıçakla rehin aldı

Aksaray'da bir süre önce eşinden boşanan Süheyl I., velayeti boşandığı eşi Hasret K.'da olan 3 çocuğunu görme bahanesiyle eski eşinin Taşpazar Mahallesi'ndeki evine gitti.

ESKİ EŞİNİ DARP ETTİ

Eve girdikten sonra tartıştığı eski eşini darbeden Süheyl I., mutfaktan aldığı bıçakla kadının üzerine yürüdü. Korkan kadın evden kaçarken, çocuklarından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3 ÇOCUĞUNU BIÇAKLA REHİN ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girmek istedi ancak Süheyl I. ekiplere kapıyı açmadı. 3 çocuğunu alıp evin balkonuna çıkan şahıs, eski karısını eve çağırdı.

ÇOCUKLARIN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Sinir krizi geçiren kadına olay yerine gelen ambulansta müdahale edilirken, balkonda çocuklarını rehin alan adam ısrarla eski karısının eve gelmesini istedi. Bu sırada balkondan gözyaşları içinde annesine seslenen çocuklar, "Anne, ne olur gel" diye feryat etti.

ELİNE GEÇTİYSE BALKONDAN FIRLATTI

Çocukları almak için olay yerine itfaiye çağıran polis ekipleri, ilk önce çocukları şişme yatağa atlatarak kurtarmak istedi. Çocukların balkondan alınacağını fark eden baba, balkonda bulduğu bardak, sandalye gibi birçok eşyayı aşağıya atarak polis ve itfaiyeyi uzaklaştırdı.

TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığıyla koordineli çalışma yapan polis ekipleri, savcının talimatıyla koç başıyla dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Çocuklar kurtarılırken, Süheyl I. polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Ters kelepçe takılarak daireden çıkarılan şahıs, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.