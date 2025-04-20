Tartıştığı arkadaşını döverek öldürdü, 'Sadece ittirdim' dedi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi 22 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında yer alan dairede dün saat 20.00 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Türkmenistan uyruklu İbadulla Abdullayev (63), Almanya uyruklu arkadaşı Artur Kurz, Ukrayna uyruklu A.A. ve İ.V. ile yine Ukrayna uyruklu kadınlar O.N. ve T.Y. evde içki içmeye başladı.

TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI DARBEDİP EVDEN GİTTİ

Bir süre sonra Abdullayev ile Kurz, sigara içmek için dışarı çıktı. Bu sırada taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce A.K., İbadulla Abdullayev'i darbetti. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle bilincini kaybederek yere düşen Abdullayev'i kaldırıp içeri taşıyan A.A. ve İ.V., daha sonra evden çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ukraynalı kadınlardan biri, saat 22.30 sıralarında polisi arayarak, evde hareketsiz halde birinin yattığı ihbarında bulundu. Kısa sürede adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, İbadulla Abdullayev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme, Cinayet Büro Amirliği ve savcılık konuyla ilgili çalışma başlattı. Abdullayev'in cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İbadulla Abdullayev

CİNAYET AYDINLATILDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede İbadulla Abdullayev'in cinayete kurban gittiğini tespit etti. Ekipler, Abdullayev'in alın kısmında ve kaş üzerinde yaralanmalar olması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma sonucunda Abdullayev'in öldürülmeden önce evde birlikte içki içtiği belirlenen Artur Kurz, A.A., İ.V. ile Ukrayna uyruklu 2 kadını gözaltına aldı. Kadınların olayla ilgilerinin olmadığı, Kurz'un Abdullayev'i darbettiği, A.A. ve İ.V.'nin de taşımaya yardım ettiği belirlendi. Ekiplerin ifade işlemi sonrasında kadınlar serbest bırakıldı.

"SADECE İTTİRDİM, ÖLDÜĞÜNDEN HABERİM YOKTU"

Artur Kurz, A.A. ve İ.V., emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Kurz'un ifadesinde, "Akşam beraber alkol aldık. Dışarıya çıkınca aramızda tartışma çıktı. Sadece ittirdim, yere düşüp kafasını beton zemine vurdu. Yere düştüğü zaman nefes alıp veriyordu. Sızdığını düşünüp içeriye bıraktık. Daha önce içtiğimizde de bu şekilde sızıyordu. Uyandığında bizi arar diye düşündük. Öldüğünden haberimiz yoktu. Benim yaptığım sadece itmekti" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Artur Kurz çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler A.A. ve İ.V. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.