Amasra, 9 günlük bayram tatilinde tarihi bir rekora imza attı - Son Dakika
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Amasra, 9 günlük bayram tatilinde tarihi bir rekora imza attı

Amasra, 9 günlük bayram tatilinde tarihi bir rekora imza attı

Bartın'ın Amasra ilçesi, turizm potansiyeliyle son yıllarda dikkat çekiyor. Bu yılki 9 günlük bayram tatilinde yaklaşık 700 bin turisti ağırlayan Amasra, tarihi bir rekora imza attı. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olan Amasra, Karadeniz turizminin önemli şehirleri arasında yer alıyor. Ayrıca, kruvaziyer turizmi ve yat turizmi de hızla gelişiyor. Amasra'nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, turistlerin ilgisini çekiyor.

15.04.2024 16:45
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Doğası, denizi, tarihi ve kültürü ile yerli ve yabancı turistlerinin uğrak yerleri arasında bulunan Bartın'ın Amasra ilçesi son yıllarda turizmin gözde şehirleri arasına girdi. Kruvaziyer turizmi ile geçen yıl rekor sayıda Rus turisti ağılayan Amasra, bu yılki 9 günlük bayram tatilinde ise yaklaşık 700 bin turiste ev sahipliği yaparak tarihi bir rekora imza attı.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın bir sefer esnasında gördüğü ve "Lala, lala Çeşm-i cihan bu mu ola" diyerek doğal güzellikleri dünyanın göz bebeği olarak nitelendirdiği Bartın'ın Amasra ilçesi, hem yabancı hem de yerli turistlerin es geçemediği bir turizm durağı haline geliyor. Yaklaşık 6 bin 600 nüfus ile Karadeniz'in şirin ilçelerinden olan Amasra, son yıllarda turizm alanında yapılan tanıtımlarla kapılarını tüm dünyaya açtı.

Rekor üstüne rekor kırılıyor

2023 yılında 17 bin kişi ile rekor sayıda Rus turistin geldiği ilçe, Karadeniz'deki Trabzon, Samsun, Ordu gibi büyükşehirleri ve Sinop, Ünye gibi turizm şehirleri de turist sayısı anlamında geride bırakırken, Türkiye genelinde ise Alanya, Bozcaada, Kaş gibi turizm kentlerini de geçmeyi başararak 9. sırada yer aldı.

Ramazan Bayramı'nda 9 günlük bayram tatilini ve mevsim normallerinin üzerinde seyir eden sıcaklıkları fırsat bilen vatandaşlar Amasra'ya akın etti. İlçeye 9 gün boyunca 150 bini aşkın araç girişi tespit edilirken, yaklaşık 700 bin kişi misafir edildi. Önceki yıllardaki bayram tatillerinde 40 bin ile 200 bin kişi arasında ziyaretçi ağırlayan ilçe, 700 bin ziyaretçi ile tarihi bir rekora ulaştı.

Son ziyaretçi sayıları ile 6 bin 600 kişi nüfusa sahip ilçe, 9 günde nüfusunun da yaklaşık 105 katından fazla sayıda turisti ağırlamış oldu.

Japan ve Çinliler de ilgi gösteriyor

Karadeniz'in sessiz sakin sahil kentlerinden olan Amasra'nın güneyinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Sakin Şehir ünvanına sahip Safranbolu, doğrusunda Kastamonu'nun tarihi, doğal güzellikleri ile bilinen Cide ve İnebolu ilçeleri, batısında ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Beldesi ve Ereğli ilçesi gibi Karadeniz turizminin önemli şehirleri yer alıyor. Yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Safranbolu'ya gelen Japon ve Asyalı turistlerin de mutlaka gezip gördüğü Amasra, Avrupa, Orta Doğu ülkeleri gibi dünyanın dört bir tarafından da Karadeniz'e gelen turistlerin öncelikli tercihleri oluyor.

Rusların gözdesi

Karadeniz'in incisi Amasra, Son dönemlerde gelişen kruvaziyer gemi turları ile Rusların da Karadeniz'de en çok beğendiği durak oldu. Şuanda ortalama 2 haftada bir tek gemi ile seferler düzenlenirken önümüzdeki günlerde yabancı turist taşıyan gemi sayısı ve mevcut geminin sefer sayılarının artması için de çalışmalar yürütülürken yat ve yelken turizminde de ilginin arması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Gurbetçiler uğramadan gidemiyor

Yabancı turistler kadar yerli turistlerinde büyük ilgi gösterdiği Amasra, bayram ve yaz dönemlerinde başta sanatçılar, ünlüler olmak üzere her kesimden insanın en önemli tercihleri arasında yer alıyor. Bartın, Zonguldak ve Kastamonu gibi, Batı ve Orta Karadeniz'deki gurbetçilerin de sık sık ziyaret ettiği ilçe, Ankara, Bursa, İstanbul, Samsun, Kastamonu, Sinop, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu gibi şehirlere de yakınlığı nedeniyle yöre insanların da uğramadan geçemediği yer oluyor.

Muhteşem doğası nedeniyle seyir zevkinin en üst düzeyde olduğu ilçe sessiz, sakin ortamı nedeniyle kafa dinleyerek dinlenmek, stres atmak isteyenlerin yanı sıra tertemiz denizinde yüzerek güneşin keyfini sürmek isteyenlerin de vazgeçilmez güzergahları arasında yer alıyor. İlçe ayrıca kamp ve karavan turizmi ile de yaz, kış doğa severlerin gözde mekanları arasında yer alıyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasra, 9 günlük bayram tatilinde tarihi bir rekora imza attı - Son Dakika

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