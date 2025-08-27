Hakan Çakır cinayetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde öldürülen ve Türkiye gündemine oturan Hakan Çakır cinayetiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı

22 yaşındaki Hakan Çakır, merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden 14 yaşındakiT.Z. ve 17 yaşındaki ağabeyi S.T. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.

BIÇAKLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan arbedede Hakan Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hakan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

14 Ağustos'ta yaşanan olaya kamuoyunda tepkiler sürerken; cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Görüntülere göre saldırganlardan biri, bir dükkâna bıçak almaya giriyor ve koşarak uzaklaşıyor.

Beş kişinin yer aldığı ikinci görüntüde ise saldırganların kaçtığı, birinin elinde pala olduğu, diğerlerinin elinde de kesici aletler olduğu görülüyor.

SALDIRGAN İFADESİNDE "5-6 DEFA BIÇAKLADIM" DEMİŞTİ

Cinayete ilişkin tutuklanan baba Cemal, olay yerine vardığında 6-7 erkeğin elinde pala, çivili ve demir sopalar olduğunu öne sürmüştü. Elinde kesici alet olmadığını iddia eden Cemal'in ifadesi, olayda serbest bırakılan ve merdivende oturan 19 yaşındaki Ahmet Emir'in söyledikleriyle çelişmişti.Ahmet Emir ifadesinde, Samet ve Taha'nın sopa, baba Cemal'in ise kesici aletle geldiğini belirtmişti. Öte yandan; olaydan sonra Taha'nın "5-6 defa bıçağı soktum ben ne yapacağım" dediğini ve baba Cemal'in de "Ben de birinin gözüne çivili sopayla vurdum" ifadelerini kullandığını iddia etmişti.

BIÇAĞI KÖFTECİDEN ALDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİ

Kavgada kullanılan bıçaklardan birinin, 14 yaşındaki Taha tarafından olay yerinden 200 metre uzaktaki bir köfteciden alındığı tespit edilmişti. Köfteci ifadesinde, Taha'nın dükkanına girerek aşçı tezgahının üzerindeki bıçağı aldığını, "Yapma ablam" diye uyardığında ise Taha'nın "Abla bu kan davası" diyerek dükkândan çıktığını söylemişti.