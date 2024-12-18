Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - Son Dakika
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Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler

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Avcılar'da kendilerini polis olarak tanıtan kişiler hurdacıyı zorla araca bindirerek kaçırdı. Hurdacının babasını arayan şüpheliler, oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon lira fidye istedi. Şüpheliler ayrıca, "Karakola gitme. Kapında adamlarımız bekliyor. Oğlunun evini tararız" diyerek tehdit etti.

18.12.2024 09:23  Güncelleme: 09:42
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde film gibi olay yaşandı. Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında iddiaya göre; kendini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, bir otomobille hurdacı Recep Ünal'ın iş yerine geldi. Hırsızların peşinde olduklarını belirten şüpheliler güvenlik kameralarına bakacaklarını söyleyerek Recep Ünal ve oğlu Sinan Ünal'la (35) bir süre sohbet etti.

HURDACIYI KAÇIRIP 12 MİLYON LİRA İSTEDİLER

Şüpheliler daha sonra Sinan Ünal'ı zorla araca bindirerek götürdü. Oğlunun kaçırılması karşısında çaresiz kalan baba, dakikalar sonra gelen telefonla ikinci şoku yaşadı. Ünal'ı arayan şüpheliler, oğlunu kaçırdıklarını söyleyerek 12 milyon lira fidye istedi. Bunun üzerine Ünal, emniyete giderek durumu polis ekiplerine bildirdi.

"'KAPINDA ADMLARIMIZ BEKLİYOR OĞLUNUN EVİNİ TARARIZ' DEDİLER"

Yaşananları anlatan baba Recep Ünal, "Geldiler, 'Biz polis memuruyuz, hırsız kovaladık kameralardan bakabilir miyiz' dediler. Biz de kameraların çalışmadığını söyledik. Bunlar birkaç dakika oyalandılar. Biz içeri girince oğlum yanlarında duruyordu, oğlumu almışlar arabaya atmışlar. Yanımda bir arkadaşım vardı, 'Bunlar nasıl polis, kapıyı nasıl kapattılar' dedi. Bırak gitsinler dedim, gittiler. 5 dakika sonra beni aradılar. 'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız' dediler. Arkadaşım görmüş arabada 3 kişilermiş, beyaz bir arabaymış. Bana bir de 'Karakola falan gitme, kapında adamlarımız bekliyor, oğlunun evini tararız. Biz çeteyiz çocuklarına zarar veririz. Karakola gidersen öldürürüz. Saat 20.00'de arayacağız' dediler, daha da aramadılar" şeklinde konuştu.

Kaçırılan Sinan Ünal

"ADAMI GÜPEGÜNDÜZ GASBEDİYORLAR"

Ünal, "Karakola gittiğimizi gördüler demek ki, aramadılar. Daha önce herhangi bir tehdit, buna benzer bir durum olmadı. Ben Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimden bunların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Şehrin göbeğinde adamı gasbediyorlar, güpegündüz. Bu kişiler beni pazar günü saat 21.30'da arayıp '300 ton hurda var' dediler. Ben de o kadar para veremem, başkasına bakın dedim. Telefonu kapattılar sonra bir daha aradılar, 'Sen nasıl alamıyorsun bu kadar hurdayı' dediler. Ben de bu kadar para bende yok dedim. Daha sonra aynı numara yeğenimi aramış. Daha sonra ben onları aradım ulaşamadım. Polis ekipleri de aradı, onlar da ulaşamadı" ifadelerini kullandı. Sinan Ünal'ın annesi ise, torunlarının evde babaları için ağladığını belirterek, oğlu Sinan Ünal'ın bir an önce bulunmasını istedi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    Hocam bu bildiğimiz hurdacimi acaba 12milyon!!! 7 0 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    wov çılgın türkler hurdacı 10 milyon fidye 5 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hurdacılar kralı 4 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bir ülkede hak hukuk adalet olmazsa eşkiyalar hüküm sürer 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira fidye istediler - Son Dakika
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