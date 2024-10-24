Aydın'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aydın\'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Aydın'da AFAD koordinasyonunda senaryo gereği 7.0 büyüklüğünde bir deprem tatbikatı yapıldı. 68 kamu kuruluşu, 7 özel sektör ekibi ve 11 sivil toplum kuruluşunun katıldığı tatbikat, deprem anında müdahale kapasitesini artırmayı hedefliyor.

24.10.2024 17:35  Güncelleme: 17:37
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Aydın'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda, senaryo gereği 5 ili etkileyen 7.0 büyüklüğünde bir deprem tatbikatı yapıldı. Bölge düzeyinde düzenlenen tatbikata, 17 ilden 68 kamu kuruluşu, 7 özel sektör ekibi ve 11 sivil toplum kuruluşu katıldı. Tatbikat, 24 saat süren bir senaryo doğrultusunda, Aydın merkezli olarak başlatıldı.

Tatbikat kapsamında, Efeler ilçesinde Ayter alanında bir koordinasyon merkezi kurularak depremzedeler için çadır kent oluşturuldu. Senaryo gereği, depremde yaralanan vatandaşlar, sahra hastanelerine nakledilirken, arama kurtarma ekipleri, köpekler eşliğinde enkaz altında kalanları bulmak için çalışmalar yürüttü. Arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybedenleri de enkazdan çıkardı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, afetlere hazırlığın önemine dikkat çekerek, "Ülkemiz afetler açısından riskli bir coğrafyada bulunuyor. Bu tür tatbikatlar, bir afet anında müdahale kapasitemizi güçlendirmek için büyük önem taşıyor" dedi. Vali Canbolat, 2023 Kahramanmaraş depremlerinden alınan derslerle bu tür çalışmaların sıklaştırıldığını ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kapsamlı tatbikatlar planlandığını belirtti.

Vali Canbolat, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından bölgesel düzeyde 6, yerel düzeyde 64 tatbikat planlanmıştır. 2024 yılında belirlenen bölge düzeyinde tatbikatların birincisi Bursa'da, ikincisi Bingöl'de, üçüncüsü Mersin'de ve dördüncüsünün Aydın'da gerçekleştirildiğini söyledi. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan senaryoya göre Aydın, İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli ile 46 ilçeyi etkileyen Aydın Efeler merkezli 7.0 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden 24 saat kesintisiz olarak başkanlık, il ve ilçe AFAD merkezleri, AFAD İl Müdürlükleri, TAMP afet gruplarının katılımı ile saha tatbikatı şeklinde icra edilecektir. Tatbikata etkilenen diğer iller hariç Aydın ili özelinde 17 destek il ile birlikte 68 kamu, 7 özel sektör, 11 STK ekibi katılmaktadır" dedi.

Senaryo kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta Aydın merkezdeki enkazlara ekiplerin müdahale etmesi, toplanma ve barınma alanlarındaki vatandaşlara iaşe, psikososyal ve beslenme desteği verilmesi, orman, bina ve araç yangınlarına müdahale edilmesi, yağma ve talanlara karşı güvenlik önlemi alınması, afetzede nakil işlemleri, hasar tespit çalışmalarının yapılması, altyapı çalışmaları, enkaz çalışmaları, zarar tespitlerinin yapılması, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron ile havadan görüntü aktarımı çalışmaları yapılacağını kaydeden Vali Canbolat, "Tatbikat ile rol ve sorumluluklar, kendi kendine yetebilirlik, afet bölgesine intikal, iletişim ve koordinasyon, fizyolojik ve psikolojik dayanıklılık olmak üzere Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında ekiplerin görev ve sorumluluklarını tespit etmesi beklenmektedir. Tatbikat sonrasında afet ve acil duruma hazırlıklarımızın incelenmesi ve değerlendirmesi yapılarak afet öncesi, afet esnası ve sonrasında yürütülmesi gereken faaliyetler, ilimizin afet ve risk tehlikeleri, ilimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında uygulamaya konulacak planlar ve afet yönetimini ilgilendiren konular ile ilgili kurum yetkililerimizin alacakları gerekli tedbirler görüşülerek seferberlik anlayışı içerisinde çözümler belirlenecektir." dedi.

Tatbikat boyunca, deprem sonrası güvenlik önlemleri, yangın müdahaleleri, hasar tespit çalışmaları ve altyapı onarım faaliyetleri gibi birçok farklı görev senaryosu başarıyla uygulandı. Tatbikatın ardından, afet yönetimi ve koordinasyon konularında değerlendirmeler yapılarak, iyileştirme çalışmaları başlatılacak.

Vali Canbolat, tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini ifade ederek, "Afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gördük. Ülkemizi her türlü doğal afetten koruması için dua ediyoruz" dedi.

Tatbikatı Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin de takip etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Büyük Ölçekli Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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