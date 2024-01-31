Aydın'da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Jandarmanın özel ekibi, cinayet şüphelisi diş hekimini yakaladı
AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde kayıp olarak aranan ve 30 gün sonra başı vücudundan ayrılmış şekilde arazide cesedi bulunan Şerafettin Akalın'ı (40), yaşanan tartışmanın ardından özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A.Ö.'nün öldürdüğü ortaya çıktı. Jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekibin olayı aydınlatması ile yakalanarak gözaltına alınan diş hekimi A.Ö. suçunu itiraf etti.
Olay, 14 Ocak 2024 tarihinde Söke- Kuşadası yolu üzerinde Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Granta mevkiinde boş bir arazide başı vücudundan ayrılmış ve çuval içine konulmuş olduğu öğrenilen erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekii sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Bölgeye gelen nöbetçi savcının incelemesi sonucunda ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kayıp olarak aranıyordu, cesedi bulundu
Bulunan cesedin 14 Aralık 2023 tarihinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası Şerafettin Akalın'a ait olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Özel ekip kuruldu
Kamuoyuna "Kesik baş cinayeti" olarak yansıyan olayın ardından, yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Şerafettin Akalın'ın öldürülmesi olayının fail ya da faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı'na bağlı JASAT ekipleri tarafından çalışmalara destek sağlandı.
Diş hekimi A.Ö. ile birlikte toplam 3 şüpheli gözaltına alındı
Yapılan çalışma sonucunda özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A. Ö. ve V.Ö. isimli şahıslar "Kasten Öldürme" olayının şüphelisi olarak tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile şüphelilerin İzmir Torbalı ilçesindeki bir ve Aydın'ın Söke ilçesindeki üç adres olmak üzere toplam 4 adreste suç şüphelilerin yakalanması ve suç delilerinin ele geçirilmesi maksadıyla eşzamanlı ikametleri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suçunu itiraf etti
Yakalanan şüphelilerden A.Ö. yapılan sorgu sırasında suçunu itiraf etti. A.Ö. yol kenarında bekleyen Şerafettin Akalın'ın yanına gittiğini, arazide yürürlerken tartışmaya başladıklarını, Akalın'ın kendisine baltayla saldırmasının ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.
Suçunu itiraf eden A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şüpheliler H.Ö. ve V.Ö. salıverildi.
Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında temizlik personeli tarafından bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, ''Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır'' dedi.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelilerin terk ettiği araç Beylikdüzü'nde bulundu.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk.'' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına ''Gündeminiz pek hızlı değişmiş'', ''Gündem bu mu?'' gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu ''Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım'' diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, ''Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir.'' dedi.
Ürdün ve Suriye sınırında ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'taki İran yanlısı Ketaib Hizbullah örgütü, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz." denilirken, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğunu teyit etti. Hamas'ın askeri kanadına ait tünellere su pompalandığı belirtilirken, İsrail'in eyleminin bölgede nesiller boyunca sürebilecek tatlı su sorununa sebep olabileceği yorumunda bulunuluyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?