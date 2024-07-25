Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş - Son Dakika
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Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş

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Bingöl'de 4 kişiyi öldüren madde bağımlısı 19 yaşındaki gencin babasının şubat ayında CİMER'e yazarak oğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği ortaya çıktı. Oğluyla baş edemediğini, uyuşturucudan kurtulmasını istediğini söyleyen acılı babanın, "Bir cinayet olmadan veya kan dökülmeden devlet bir şey yapamıyor mu? Devlet bu durumda aciz davranmaması gerekir. Sonuç olarak oğlumun bir an önce tedavi edilmesini istiyorum." dediği öğrenildi.

25.07.2024 19:37
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Bingöl'de sokak ortasında önüne çıkan 4 kişiyi bıçaklayarak öldürüp 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı şahsın babasının şubat ayında CİMER'e yazdığı mektubunda oğlu için yardım istediği ortaya çıktı. CİMER mektubunda, "Bir cinayet olmadan veya kan dökülmeden devlet bir şey yapamıyor mu? Devlet bu durumda aciz davranmaması gerekir. Sonuç olarak oğlumun bir an önce tedavi edilmesini istiyorum." ifadeleri yer aldı.

Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş

MADDE BAĞIMLISI GENÇ KATLİAM YAPTI: 4 ÖLÜ

Bingöl'de sokakta önüne çıkan 4 vatandaşı öldüren ve 5 kişiyi de yaralayan madde bağımlısı şahısla ilgili yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Katliamdan 5 gün önce cezaevinden çıkan 19 yaşındaki gencin, 2023 yılında da Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nden firar ettiği öğrenildi.

Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş

ACILI BABA CİMER'E MEKTUP YAZMIŞ

Detaylar bununla da sınırlı kalmadı. Bingöl Sürmanşet'te yer alan habere göre, gencin babasının 21 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) durumu aktarıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği ortaya çıktı. Acılı baba CİMER mektubunda, oğluyla artık baş edemediğini söyleyerek bir an önce tedavi edilmesini istedi.

Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş

"ARTIK OĞLUMLA BAŞ EDEMİYORUM"

CİMER'deki başvuruda şu ifadeler yer aldı: "Sayın Cumhurbaşkanım. Benim oğlum 19 yaşında. Geçen sene liseden mezun oldu. Bingöl'de şu an gençler arasında hap, uyuşturucu madde çok fazla yaygın. Benim oğlum da bu illete alışmış ve artık baş edemiyorum. Siz devlet yöneticilerimizden bu illete çere bulmanız… Nasıl nerden geliyor bilmiyorum. Polislerimizin bu sıkıntıyı gidermelerini istirham ediyorum. Ben artık oğlumla baş edemiyorum.

"HASTANEDEN KAÇIP YALINAYAK BİNGÖL'E GELDİ

Evdeki tüm elektronik cihazlarımızı ya kırdı ya da sattı. Daha önce tedavi edilmesi için savcılığa başvuruda bulundum. Hastaneye yatırdılar fakat hastanedeki güvenlik ne durumdaysa bilmiyorum Elazığ'daki (Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi) hastaneden kaçıp yalınayak Bingöl'e geldi. Sanki güvenlik görevlileri bana dokunmayan bin yıl yaşasın anlayışıyla uyuşturucuyla mücadelede pasif kalıyorlar.

"BİR CİNAYET OLMADAN DEVLET BİR ŞEY YAPAMIYOR MU?"

Bu illet Bingöl'de artık ortaokul seviyelerine kadar inmiş durumda. Tedavi yapılmasını istiyorum fakat sağlık ve savcılık kendi isteği olmadan bir şey yapamayacaklarını yapamayacaklarını söylüyor. Ben bir baba olarak ne yapabilirim. Bir cinayet olmadan veya kan dökülmeden devlet bir şey yapamıyor mu? Devlet bu durumda aciz davranmaması gerekir. Sonuç olarak oğlumun bir an önce tedavi edilmesini istiyorum. Önce psikolog vasıtasıyla ikna edilip bu illetten kurtarılmasını istiyorum. Gereğinin çok acilen yapılmasını arz ederim."

Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Bingöl, Baba, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş - Son Dakika

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