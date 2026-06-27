DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü - Son Dakika
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DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü

27.06.2026 22:32
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Çanakkale'de DMD hastası küçük çocuk için toplanan bağış paralarını alan şüpheli, Bursa'da yakalandı. Şüphelinin ikametinde ele geçirilenler ise hayrete düşürdü. Evden bir sürü DMD hastasının kampanya afişleri çıktı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 6 yaşındaki İsa Berat Emre'nin tedavisi için sürdürülen yardım kampanyasında kentin çeşitli yerlerine bağış kutuları yerleştirildi.

KUMBARALARI TOPLAYIP KAYIPLARA KARIŞTI

Ancak 15 Haziran Pazartesi günü ise akılalmaz bir olay yaşandı. Yardım kumbaralarının bazıları, kendisini görevli gibi tanıtan bir şahıs tarafından toplandı. Şahıs olay ardından kayıplara karıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından kampanya gönüllüleri ve aile büyük tepki gösterdi. Yardımları alıp kaçan şahıs bir iş yerinin güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerin incelenmesinin ardından aile emniyet birimlerine başvurarak şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu.

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü

ŞÜPHELİ BURSA'DA YAKALANDI

Biga Polis Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, yardım kumbaralarını toplayan kişinin Bursa'da ikamet eden N.K. isimli şüpheli olduğu tespit edildi. N.K., 24 Haziran tarihinde Bursa'daki ikametinde yakalandı.

DİĞER KAMPANYALARI DA GÖZÜNE KESTİRMİŞ

N.K.'nin ikametinde ele geçirilenler ise hayrete düşürdü. Evden bir sürü DMD hastasının kampanya afişleri çıktı.

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü

EV HAPSİ VERİLDİ

Operasyon sonrası yakalanan N.K. hakkında, 25 Haziran tarihinde sevk edildiği mahkemede konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulandı. 

DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, 3. Sayfa, Bursa, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: DMD hastası çocuğun bağış paralarını çaldı, evinden çıkanlar hayrete düşürdü - Son Dakika
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