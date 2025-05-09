Bahar Aksu cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'un Şişli ilçesinde 5 Mayıs Pazartesi günü sokak ortasında önce kaçırılmaya çalışılan ardından eski eşi Rüstem Elibol tarafından silahla katledilen Bahar Aksu (37) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

CİNAYETİ PLANLADIKLARI OTELE BÖYLE GİRDİLER

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin 2 Mayıs Cuma günü 17 LT 343 plakalı bir otomobille Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun evi ve çalıştığı yerde keşif yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin Şişli'de bir otele yerleşerek geceyi orada geçirdikleri belirlenirken, şüphelilerin otele giriş ve çıkış anlarının güvenlik kamera görüntülerine de ulaşıldı.

ÇANAKKALE'YE DÖNÜP YANLARINA 1 KİŞİ DAHA ALDILAR

Polis soruşturmasında şüphelilerin daha sonra Çanakkale'ye döndükleri, 4 Mayıs Pazar günü bu kez yanlarına Samet S'yi de alarak 4 kişi olarak tekrar İstanbul'a geldikleri belirlendi.

GECEYİ OTOMOBİLDE GEÇİRDİLER

Şüphelilerin yine Bahar Aksu'nun evi ve iş yeri arasında gidip gelerek hazırlık yaptıkları, geceyi otomobilde bekleyerek geçirdikten sonra kaçırma ve cinayet olayını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI KAN DONDURDU

Öte yandan eski eşini sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Rüstem Elibol'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Şüphelinin bir paylaşımında "Ateş gibi yandığında buz gibi durmak neymiş anlatacağım sana" , bir diğerinde ise "İntikam en sevdiğim duygu intikam aksar unutulmaz" yazdığı tespit edildi. Rüstem Elibol'un bir paylaşımında ise "Canımı yakacak kadar gücü olanın sonuçlarına katlanacak kadar gücü olmalı" şeklinde ifadeler kullandığı da belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Olaydan sonra polisin başlattığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren eski koca Rüstem Elibol İle ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından dün tutuklandı.

"İSTANBUL'A GEZMEYE GELDİK" DEMİŞTİ

Emniyette ifadesi alınan S.Y, sabah saatlerinde kendisinin aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada şüpheli Rüstem Elibol, bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem Elibol ile Samet S'nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını aktararak, kadının direnmesi üzerine arkadaşının kadını tabancayla vurduktan sonra olay yerinden kaçtığını belirtmişti.