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Bakan Yerlikaya: "16 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen 'Bozdoğan-48' operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Bozdoğan-48" operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa olmak üzere 16 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-48" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerine yer verdi.