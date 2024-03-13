Bakan Yerlikaya: Manisa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: Manisa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-11' Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.

13.03.2024 08:18  Güncelleme: 08:20
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Bakan Yerlikaya: "Manisa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi"

"Elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüpheli yakalandı"

MANİSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-11" Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-11" Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya paylaşımında, "Erdoğan Şener'in (Şenerler), Sadrettin Avcı'nın (Avcılar) ve Fedai Karal'ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir'de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya: Manisa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: Manisa merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika

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