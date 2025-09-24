Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu - Son Dakika
Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu

Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu
24.09.2025 10:31  Güncelleme: 11:03
Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu
Tayland'ın başkenti Bangkok'un merkezindeki bir yolun çökmesi sonucu yaklaşık 50 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Bir araç çukurun kenarında asılı kalırken, yol üzerindeki hastane ve polis merkezi tahliye edildi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde yer altı inşaatı devam eden bir yolda yerel saatle 07.00'de çökme meydana geldi. Aralıklarla devam eden toprak kaymaları sonucunda sokakta yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştu, bir araç çukurun kenarında asılı kaldı.

Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çevredeki binalarda bulunanların panik yaşadığı görüldü.

ONARIM SÜRECİ EN AZ 1 YIL SÜRECEK

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerinde incelemelerde bulundu. Başbakan Anutin yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak çökmenin nedeninin ve sorumluların tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Anutin ayrıca, olayın yaşandığı bölgeden iki tünel hattı inşaatı geçtiğini ve zorlu onarım sürecinin en az 1 yıl süreceğini ifade etti.

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ÇÖKÜŞÜ TETİKLEMİŞ OLABİLİR"

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise çökmenin yer altında devam eden metro hattı tünel çalışmaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Vali Chadchart, ayrıca son günlerde etkili olan şiddetli yağışların su tahliye hatlarını zayıflatarak çöküşü tetiklemiş olabileceğini aktarırken, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini vurguladı.

Olayın yaşandığı bölge, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılırken, incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Şener:
    İki katlı binanın temeline kazık çakmışlar. Görüntü mest etti. Darısı başımıza. 0 0 Yanıtla
  • Aydın Yılmaz:
    Araç sahibi helal kazanmış bir tek kamyonetin altı çökmemiş. Normalde ağırlıkla onunda çökmesi lazım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
