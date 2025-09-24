Yol çöktü, 50 metrelik çukur oluştu

Tayland'ın başkenti Bangkok'un Dusit bölgesinde yer altı inşaatı devam eden bir yolda yerel saatle 07.00'de çökme meydana geldi. Aralıklarla devam eden toprak kaymaları sonucunda sokakta yaklaşık 30 metre genişliğinde ve 50 metre derinliğinde çukur oluştu, bir araç çukurun kenarında asılı kaldı.

Çökmenin meydana geldiği sokakta bulunan hastane ve polis merkezi ile çevredeki bazı ev ve iş yerleri güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çökme anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansırken, çevredeki binalarda bulunanların panik yaşadığı görüldü.

ONARIM SÜRECİ EN AZ 1 YIL SÜRECEK

Tayland Başbakanı ve İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul ile Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt olay yerinde incelemelerde bulundu. Başbakan Anutin yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu, ancak çökmenin nedeninin ve sorumluların tespit edilmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Anutin ayrıca, olayın yaşandığı bölgeden iki tünel hattı inşaatı geçtiğini ve zorlu onarım sürecinin en az 1 yıl süreceğini ifade etti.

"ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ÇÖKÜŞÜ TETİKLEMİŞ OLABİLİR"

Bangkok Valisi Chadchart Sittipunt ise çökmenin yer altında devam eden metro hattı tünel çalışmaları nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti. Vali Chadchart, ayrıca son günlerde etkili olan şiddetli yağışların su tahliye hatlarını zayıflatarak çöküşü tetiklemiş olabileceğini aktarırken, kesin nedenin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini vurguladı.

Olayın yaşandığı bölge, güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatılırken, incelemeler devam ediyor.