Bartın\'da İşçi Servisi Devrildi: 1 Ölü, 19 Yaralı

Bartın'dan Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan Birol E. (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis aracı, Bartın- Karabük yolu Muratbey köyü mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 19 KİŞİ YARALANDI

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Fatma Demircan'ın (49) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 19 kişi, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İŞÇİLERİN AİLELERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen işçilerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Ekiplerin kaza yerinde incelemesi ve midibüsün kaldırılması için çalışmaları sürerken, Bartın- Karabük kara yolunun Karabük istikametine ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, kaza yerine gelerek inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.