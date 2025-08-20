Bıçakla Öldürülen Genç İçin Aile Tehdit Altında

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın ailesi, küfür ve ölüm tehdidi içeren mesajlar aldıklarını belirtti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada öldürülen Hakan Çakır'ın (22) ailesi, küfür ve tehdit içeren mesajlar almaya devam ettiklerini belirtti. Baba Şahin Çakır, telefonuna gelen mesajlarda kendisini ve diğer çocuklarını da öldürecekleri ifadelerinin yer aldığını söyledi. Baba Çakır, gelen her türlü tehdide karşı duracağını ve oğlunun katillerinin en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini kaydetti. - ANKARA