Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 54 şüpheli mahkemede - Son Dakika
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Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 54 şüpheli mahkemede

Buca Belediyesi\'nde yolsuzluk operasyonu: 54 şüpheli mahkemede
05.06.2026 13:44  Güncelleme: 13:49
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İzmir'de Buca Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk operasyonunda aralarında Başkan Görkem Duman, eski Başkan Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya'nın bulunduğu 54 şüpheli, rüşvet ve zimmet suçlamalarıyla mahkemeye sevk edildi.

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, emniyetteki işlemleri tamamlanan 54 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Kurulan hiyerarşik suç örgütü yapılanması kapsamında 'rüşvet' ve 'zimmet' iddialarıyla hakim karşısına çıkan isimler arasında yer alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski başkan Erhan Kılıç ve eski CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya dahil 51 kişi hakkında tutuklama talep edildi.

İzmir'de Buca Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen dev 'yolsuzluk' operasyonunda sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında mevcut Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 54 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı. Soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Duman'ın da aralarında yer aldığı 51 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol şartı talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Şahsi harcamalar ve 'bankamatik memurları' detayı

Cumhuriyet savcısı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Yazıda; bir kısım imar işlerinde rüşvet alınıp verildiği, belediyenin ve kamunun kaynaklarının şüphelilerin otel, konaklama ve seyahat gibi özel şahsi harcamalarında kullanıldığı belirtildi. Ayrıca Buca Belediyesi'nde 'bankamatik memuru' olarak tabir edilen ve fiilen kurumda görev yapmadığı halde her ay düzenli olarak haksız gelir elde eden kişilerin bulunduğu vurgulandı.

Hiyerarşik suç örgütü deşifre edildi

Şüphelilerin eylemlerini bir 'suç örgütü' faaliyeti kapsamında işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması operasyonun temel dayanağı oldu. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre; eski başkan Erhan Kılıç'ın kurduğu ve Mahmut Zengin'in önemli rol üstlendiği suç yapılanmasının, Görkem Duman'ın belediye başkanı olduğu dönemde de yetkili şahısların dahliyle faaliyetlerine devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, Çağdaş Kaya'nın Buca CHP İlçe Başkanı olmasıyla birlikte söz konusu suç örgütü yapılanmasının başına geçtiği, siyasi ve şahsi gücünü kullanarak örgüt faaliyetlerini kontrol altına aldığı ve diğer şahısları yönlendirdiği değerlendirmesine yer verildi. Şüphelilerin ortak bir çıkar ilişkisi etrafında hiyerarşik bir yapı oluşturarak suça iştirak ettikleri belirtildi.

Eski ve yeni başkanlara ağır suçlamalar

Mahkemeye sevk edilen kritik isimlerin suçlamaları da netleşti. Sevk yazısına göre talep edilen suçlamalar ise; Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet almak' ve 'Zimmet'i önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç hakkında 'Rüşvet alma' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', Eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya hakkında ise 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'Zimmet' ve 'Rüşvet alma' şeklinde sıralandı.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Belediyesi, Yerel Haberler, Görkem Duman, Çağdaş Kaya, Erhan Kılıç, Politika, 3. Sayfa, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 54 şüpheli mahkemede - Son Dakika

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