Burdur\'da 60 milyon TL değerinde 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

Burdur'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda sırt çantaları içerisinde destelenmiş yaklaşık 201 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.
Ele geçirilen kobra yılanı zehirlerinin piyasa değerinin 60 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Kobra yılanı zehri, güçlü nörotoksinler içerir ve sinir sistemini hedef alarak kasların felç olmasına yol açar. Bu zehir, hızla etkisini gösterir ve solunum kaslarını felç ederek solunum durmasına neden olabilir. Aynı zamanda lokal doku hasarına ve şiddetli ağrıya sebep olabilir. Kobra zehri, acil tıbbi müdahale gerektiren ölümcül bir toksindir.
