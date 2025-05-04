CHP Lideri'ne Saldırı: Mezardaki Duygusal Yazı - Son Dakika
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CHP Lideri'ne Saldırı: Mezardaki Duygusal Yazı

CHP Lideri\'ne Saldırı: Mezardaki Duygusal Yazı

Özgür Özel'e saldıran S.T.'nin oğlunun mezarında yer alan acı dolu sözler dikkat çekti.

04.05.2025 16:26
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İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Şüphelinin Oğlunun Mezarı Dikkat Çekti

2 ÇOCUĞUNU KATLETMİŞ

İçişleri Bakanlığı, olayın ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 2004 yılında çocukları 19 yaşındaki Barış'ı ve 17 yaşındaki Mutlu'yu silahla vurarak öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan S.T.'nin müebbet hapis cezası aldığını ve 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Şüphelinin Oğlunun Mezarı Dikkat Çekti

OĞLUNUN MEZARINDAKİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ

Babası tarafından öldürülen Barış'ın Hatay'ın İskenderun ilçesinde yer alan mezar taşındaki, "Artık yatacak yerim var, bu dünya olsun sana dar. Analar gününde nasıl kıydın bize, acımadın mı gençliğimize" ifadeleri dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Saldıran Şüphelinin Oğlunun Mezarı Dikkat Çekti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa CHP Lideri'ne Saldırı: Mezardaki Duygusal Yazı - Son Dakika

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