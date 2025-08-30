Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi - Son Dakika
Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi

Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi
30.08.2025 12:57  Güncelleme: 14:02
Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi
Tekirdağ Çorlu'da yol ortasında oturduğu öne sürülen bir kişi, yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 85 metre araç altında sürüklenen adam feci şekilde hayatını kaybetti.

Çorlu - İstanbul yolu üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde sabaha karşı 04.15 sıralarında meydana gelen kazada, yol ortasında oturduğu iddia edilen Erkan Ekinci (39), İstanbul istikametine seyreden Kadir Y. idaresindeki 59 PB 898 plakalı otomobilin altında kaldı. Yaklaşık 85 metre araç altında sürüklenen Erkan Ekinci, olay yerinde feci şekilde can verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ARACIN ALTINDAN GÜÇLÜKLE ÇIKARDI

Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Trafik Büro ve Devriye Ekipler görevlileri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası arabanın altından çıkarılan Ekinci'nin cansız bedeni, savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

Polis tarafından gözaltına alınan Kadir Y., ifadesi için Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"KÖPEĞE VURDUM ZANNETTİM"

Arabanın altında kalan şahsı fark etmediğini ifade eden sürücü Kadir Y., "Yolun ortasında otuyormuş. Ben geçerken vurdum ses geldi, köpeğe vurdum zannettim. Biraz ilerledim, ses gelmeye başlayınca durdum" diye konuştu.

4 çocuk babası Erkan Ekinci'nin Kayseri'den Çorlu'ya çalışmaya geldiği ve inşaat işçiliği yaptığı öğrenildi.

Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

KAZADAN BİRKAÇ SAAT ÖNCE ALKOLLÜYMÜŞ

Erkan Ekinci'nin olaydan birkaç saat önce, Salih Omurtak Caddesi Atatürk Meydanı civarında yolda yürürken çevredeki vatandaşlara laf attığı ve aşırı alkollü olduğu ortaya çıktı.

Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

AYDINLATMALARIN YANMAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, kazanın olduğu Salih Omurtak Caddesi ile İstanbul Caddesi'nin bağlandığı bölgede cadde aydınlatma lambalarının bir kaçının yanmaması dikkat çekti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yol ortasında oturan adam metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Hukuk, Çorlu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yolun ortasına oturdu, altına aldığı araç metrelerce sürükledi - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
