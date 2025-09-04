Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay - Son Dakika
Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay

Cumhuriyet savcısının boğazının kesildiği olayla ilgili kan donduran detay
04.09.2025 07:23
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Ömerli'de bir restoranda yemek yediği sırada 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde yakalanan zanlının 3 suç kaydı olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı ortaya çıkarken, restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı dönemde Cumhuriyet Savcısı ile bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları öğrenildi.

Çekmeköy'deki bir restoranda meydana gelen olayda, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan(58), daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G.(19) tarafından boğazından bıçaklandı. Şüpheli gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı Kayhan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde suç aleti ile yakalanan Mustafa Can G.'nin 3 adet suç kaydının olduğu ve bir süre cezaevinde kaldığı belirlenirken, şüphelinin daha önce olayın yaşandığı restoranda 2 yıl garsonluk yaptığı öğrenildi.

Olay saat 21.15 sıralarında Ömerli Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda Genel Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, daha önceden husumetli olduğu öğrenilen Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen acil sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması ile şüpheli Mustafa Can G., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ GÜL OLAY YERİNDE

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy'de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan Mustafa Can Gül isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesinde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 09.11.2024-15.01.2025 tarihleri arasında Maltepe Cezaevi'nde kaldığı belirlendi.

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi. Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can G.'nin akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi. Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

