Denizli'de Kullanılmayan Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu - Son Dakika
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Denizli'de Kullanılmayan Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Denizli\'de Kullanılmayan Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu

Denizli'de yaşadıkları apartmanda kötü koku duyan bina sakinleri, 3 gündür gözükmeyen komşularını kullanılmayan asansör boşluğunda ölü olarak buldu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

03.06.2024 11:26
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Denizli'de yaşadıkları apartmanda kötü koku duyan bina sakinleri, 3 gündür gözükmeyen komşularını kullanılmayan asansör boşluğunda ölü olarak buldu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Olay, Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre apartmanda yaşayan bina sakinleri birkaç gündür duydukları kötü kokunun artmasıyla şüphelendi. Kokunun geldiği noktaya bakan vatandaşlar, kullanılmayan asansör boşluğunda bir kişiyi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde asansör boşluğundaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda cesedin, apartmanda yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Barış Yılmaz'a (43) ait olduğu belirlendi. Yılmaz'ın kullanılmayan ve bir kapısının açık olduğu öğrenilen asansör boşluğunda cansız bedeninin bulunması üzerine ekipler hem olay yerinde hem de Yılmaz'ın dairesinde detaylı incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonrasında Yılmaz'ın cansız bedeni asansör boşluğuna dolan suyun tahliyesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı. Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, kesin ölüm sebebinin ise otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Öte yandan, ihbarda bulunan apartman sakini İbrahim Kahveri, binanın içerisinde 3 gündür kötü koku geldiğini ve asansör boşluğuna baktıklarında cesedi bulduklarını ifade etti.
Şüpheli bulunan olaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de katılımıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kullanılmayan Asansör Boşluğunda Ölü Bulundu - Son Dakika

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