Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı
Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı

Diyarbakır\'da Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı
03.10.2025 21:05
Diyarbakır\'da Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık hakkında verilen cezaları hukuka aykırı buldu.

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, Narin Güran cinayeti davasında 15 sanık hakkında verilen hapis cezasını hukuka aykırı buldu.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada kritik bir gelişme yaşanırken; gözler bir kez daha Güran cinayetine çevrildi.

15 KİŞİ İÇİN VERİLEN CEZALAR DEĞERLENDİRİLDİ

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 30 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında verilen hükümlere ilişkin, sanık avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatlarının yaptığı başvurular değerlendirildi.

CEZALARI BOZULDU

Talepleri değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi, "doğrudan suçtan zarar gören" sıfatı bulunmadığı ve kanun tarafından da "doğrudan katılma hakkı" tanınmadığını gerekçe göstererek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatlarının istinaf başvurularının CMK'nin 279. maddesi uyarınca reddine karar verdi.

Kararda, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi'ne itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi. Kararda, istinaf incelemesine konu 12 sanık ile suça sürüklenen çocuklar hakkında "suçluyu kayırma" suçunu işlediklerinden bahisle yürütülen yargılama ile halen Yargıtay nezdinde temyiz aşamasında olan "suçluyu kayırma" suçunun öncül suçu olan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yargılama dosyası arasında kanundan kaynaklanan şekilde CMK'nin 8/2 maddesi uyarınca bağlantı bulunduğu belirtildi.

OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

Kararda, şunlar kaydedildi: "Öncül suça ilişkin yargılama sonucunun 'suçluyu kayırma' suçundan yapılan yargılamaya mutlak etki etmesi karşısında, mevcut yargılama dosyası ile halen Yargıtay nezdinde temyiz aşamasında olan maktul Narin Güran'ın öldürülmesine dair öncül suça ilişkin yargılama dosyasının sonucuna göre karar verilmesi, öncül suça dair yargılama dosyası sonucunun bekletici mesele yapılması, öncül suça dair yargılama kapsamında temyiz incelemesi neticesi bozma kararı verilmesi halinde her iki evrakın yüksek görevli ilk derece mahkemesi nezdinde birleştirilmesi ve kül halinde (bir bütün olarak) toplanan delillere göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik araştırma ile karar verilmesi hukuka aykırı görülmüştür. İstinaf nedenleri yerinde görüldüğünden, CMK'nin 280/1 ve 289/1 maddeleri uyarınca hükümler ve kararların ayrı ayrı bozulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde 30 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında, "suçluyu kayırma" suçundan yargılanan 15 kişiden tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran hakkında 3 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk hallerinin devamına karar verilmişti.

Tutuklu sanıklar Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya hakkında 3 yıl hapis cezası veren mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, hükmedilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanıkların ayrı ayrı tahliyelerini kararlaştırmıştı.

Tutuksuz sanıklardan Hediye Güran'ı 3 yıl 6 ay, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'ı 3 yıl hapis ile cezalandıran mahkeme, suça sürüklenen çocuklar R.A'ya (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K'ye (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği hükmü hukuka uygun bulmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasının onanması istenmişti.

Tahliyelerine karar verilen sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, bulundukları cezaevinden dün tahliye edilmişti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ceza Dairesi, Narin Güran, 3-sayfa, Mahkeme, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı - Son Dakika

20:27
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Narin Güran Davasında Mahkeme Kararı - Son Dakika
