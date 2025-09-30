Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü

Diyarbakır\'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü
30.09.2025 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, kullanılmayan bir su kuyusunu temizlemek için girdikleri belirtilen 4 kişi, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı. Jeneratörün çalışması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hayatını kaybetti.

SU KUYUSUNDA MAHSUR KALDILAR

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi. Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ'ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, 3-sayfa, Çermik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Murat:
    Dicem şimdi ne işiniz var ama vade saat geldimi ,ne ileri ne geri ,,rabbim rahmet eylesin. 1 0 Yanıtla
  • kara7522:
    tuhhh yazik olmus 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
Bebeği evde ölü bulunmuştu: Anneye 22 yıl hapis Bebeği evde ölü bulunmuştu: Anneye 22 yıl hapis
Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil, park halindeki tankere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
Sapanca Gölü’nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı
Derbi ateşini şimdiden yaktı Jota Silva’dan Galatasaray’a gözdağı Derbi ateşini şimdiden yaktı! Jota Silva'dan Galatasaray'a gözdağı
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bireysel Hatalarla Mağlup Olduk Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Bireysel Hatalarla Mağlup Olduk

19:33
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli
MGK sonrası 8 maddelik bildiri: Gazze için acilen harekete geçilmeli
19:30
Can Holding soruşturması büyüyor Kasımpaşa Spor Kulübü’ne TMSF kayyum atandı
Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı
19:27
Juventus, Kenan Yıldız’ın bonservisini belirledi
Juventus, Kenan Yıldız'ın bonservisini belirledi
17:59
Seray Sever’den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
17:37
Araç sahipleri dikkat Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim
14:50
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2025 20:06:41. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.