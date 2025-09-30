Diyarbakır\'da temizlik için kuyuya giren 4 kişi öldü

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 4 kişi, temizlemek için girdikleri su kuyusunda mahsur kaldı. Jeneratörün çalışması sonucu karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kişi, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. Mehmet Karabağ (33), Mehmet Emin Karabağ (35), Hanifi Yeşilyaprak (38) ve Kemal Karabağ (17), yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi. Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ'ın zehirlenerek öldüğü belirlendi. Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazelerin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
