Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 61 Tutuklama - Son Dakika
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Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 61 Tutuklama

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İzmir merkezli operasyonda 123 vatandaşı dolandıran çeteye yönelik 61 kişi tutuklandı.

01.02.2025 15:41
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Hakkınızda icra davası var diyerek dolandıran çete çökertildi: 61 tutuklama

İZMİR - 2024 yılı içerisinde 123 vatandaşı telefonla arayıp kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtıp uzlaştırma ücreti adında topladığı paralarla 10 Milyon lira dolandıran şebekeye İzmir merkezli 13 ilde operasyon düzenlendi. Aralarında çete liderinin de olduğu 94 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekiplerince 2024 yılı içerisinde ülke genelindeki 123 vatandaşımızı telefonla arayarak kendilerini uzlaştırmacı avukat ve icra memuru olarak tanıtıp "hakkınızda icra davası var" diyerek uzlaştırma ücreti adı altında 10 Milyon TL'den fazla dolandırdığı tespit edilen liderliğini C.A'nın yaptığı suç örgütüne yönelik yapılan uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucu 101 şüpheli tespit edildi. İzmir merkezli İstanbul, Bursa, Balıkesir, Aydın, Antalya, Muğla, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Kırklareli ve Adana olmak üzere 13 ilde 28 Ocak günü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat Şubenin de destekleriyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve aralarında suç örgütü liderinin de bulunduğu 94 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek, bir miktar uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk Lirası ve döviz, suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyaller de el konuldu.

61 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 94 şüpheliden 6'sı ifade sonrası serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 88 şüpheliden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; 61 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 61 Tutuklama - Son Dakika

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