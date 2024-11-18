Muğla'da ehliyetini kaptıran bir vatandaş, elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk ettiği anları sosyal medyada paylaşınca tekrar ceza yedi.
Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Oğuzhan Bostan'ın ehliyetine 5 Mart'ta tarihinde alkollü araç kullandığı için el konuldu.
Alternatif bir ulaşım aracı arayan 27 yaşındaki Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.
Bostan, ev koltuklu scooter ile yaptığı yolculuğu esprili bir yaklaşımla çektiği video ile "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti - Son Dakika
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