Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti - Son Dakika
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Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

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Muğla'da ehliyeti alkollü araç kullanma suçundan el konulan Oğuzhan Bostan, alternatif bir ulaşım aracı olarak elektrikli skuter satın aldı. Ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, skuter üzerine bir ev koltuğu monte etti. Yaptığı yolculuğu sosyal medyada paylaşan Bostan, tekrar ceza yedi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

18.11.2024 16:54
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Muğla'da ehliyetini kaptıran bir vatandaş, elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk ettiği anları sosyal medyada paylaşınca tekrar ceza yedi.

EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Oğuzhan Bostan'ın ehliyetine 5 Mart'ta tarihinde alkollü araç kullandığı için el konuldu.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

AYAKTA YOLCULUK YAPMAKTAN YORULDU, KOLTUK MONTE ETTİ

Alternatif bir ulaşım aracı arayan 27 yaşındaki Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bostan, ev koltuklu scooter ile yaptığı yolculuğu esprili bir yaklaşımla çektiği video ile "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

CEZA YEDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    Limon kabuğu 0 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    salatalik 0 0 Yanıtla
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