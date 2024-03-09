Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü - Son Dakika
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Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü

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İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir, boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla öldürdükten sonra Kırklareli'de tarlasına gömdü. Bedir'in yer göstermesiyle tarladan çıkarılan anne ile oğlunun cansız bedeni otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

09.03.2024 19:50  Güncelleme: 20:19
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İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlasına gömdü. Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu.

Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü

İstanbul'da yaşayan emekli polis Cengiz Bedir ile boşanma aşamasında olan ve oğlu Tarık Bedir ile birlikte yaşayan Zeynep Bedir ve oğlundan bir süredir haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü

Polis, kayıp anne ile oğlunun bulunması için başlattığı çalışma kapsamında; boşanma ve aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir'i teknik ve fiziki takibe aldı. Bedir'in, Kırklareli'nin Çeşmeköy'de evi ve tarlası bulunduğunu ve zaman zaman köye gidip geldiğini belirleyen polis, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ile ortak çalışma başlattı.

Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü

CESETLER TARLAYA GÖMÜLÜ BULUNDU

Ekiplerin yaptığı çalışmada, Bedir'in dün akşam saatlerinde otomobiliyle köye geldiği ve hava karardıktan sonra tarlasının bulunduğu alana gidip geldiği tespit edildi. Yağmur nedeniyle araçların girip çıkmakta zorlandığı araziye gittiği belirlenen Bedir, gittiği İstanbul'da polis tarafından gözaltına alındı. Bedir'in eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli'nin Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Emekli polis, oğlu ve boşanma aşamasındaki eşini İstanbul'da öldürüp, Kırklareli'deki tarlasına gömdü

Jandarma ve polis ekipleri, bugün yaptığı çalışmada Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedenini gömülü olduğu tarladan çıkardı. Anne ile oğlunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü

Kırklareli, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü - Son Dakika

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