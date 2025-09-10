Cani koca, eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Cani koca, eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü

Haberin Videosunu İzleyin
Cani koca, eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü
10.09.2025 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Cani koca, eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü
Haber Videosu

Eskişehir'de sokakta eşinin yüzüne defalarca yumruk atan Ali isimli şahsın görüntüleri ortaya çıkarken, daha önce de eşine parke taşıyla vurduğu iddia edildi. Kadın muhtar, kadınlara yönelik şiddetin karşısında olduğunu belirtti.

Erkişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde Ali isimli şahıs, sokak ortasında karısını dövdü.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA BAYILINCAYA KADAR DÖVDÜ

Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde sokakta olan karısına evden koşarak yaklaşan şahsın, eşini saçlarından tutarak yere oturttuğu, yüzüne defalarca vurduğu görülüyor. Kadının çığlıkları arasında dakikalarca eşine fiziki şiddet gösteren şahsın, hiçbir şey olmamış gibi evine geri yöneldiği görüldü. Kadının aldığı darbelerle yarı baygın şekilde yerde yatarken yaşanan olay 'pes' dedirtti.

Eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Şahıs, olayın yaşandığı ikametten alınarak gözaltına alındı. Öte yandan, yakalanan şahsın yabancı uyruklu olduğu, Türk vatandaşlığına geçtiği öğrenildi.

Eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü

"GEÇENLERDE PARKE TAŞIYLA BİLE SIRTINA VURUYORDU"

Şiddet gören kadının komşularından biri, daha önce aynı şahsın karısına parke taşı ile defalarca vurduğunu söyledi. Parke taşıyla komşusunun dövülme anına ve bugünkü olaya da bizzat şahit olduğunu belirten komşu, "Kadını Fatma diye biliyorum, polisler öyle çağırıyordu. Eşinin ismini bilmiyorum ama eşi sürekli dövüyordu. Biz hep şahit oluyorduk. Sürekli polisi arıyorduk. Komşular da hepsi şahit, hepsi görüyordu, dövüyordu. Polisler gelip kadına 'şikayetçi ol' diyordu. Kadın sürekli 'ailem yok, ailem yok' diyordu, geri barışıyorlardı. Bir buçuk senedir neredeyse buradalar. Çok şahit olduk kadın dövmesine. Geçenlerde parke taşıyla bile sırtına vuruyordu. Yeni de videosu çıkmış. Görmedik videosunu ama çok üzüldük kadına. Parke taşını kadının sırtına vuruyordu eliyle. Gördük kendi gözümüzle, kadın da bağırıyordu. Yüzünde morluklar falan vardı. Gözü şişti, bilmiyorum daha. Çok zor durumdaydı. Sabah sarı bir taksi geldi. Kadını aldı götürdü. Adamı da polisler aldı götürdü" diye konuştu.

Eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü

"BU OLAYIN DA TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Konuyla alakalı Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut ise, "Sığınmacı bir vatandaşımız eşine saldırıyor. Ne yazık ki böyle bir olay yaşandı. Olay Denk Sokak'tan Şantiye Sokağa doğru çıkarken olan bir yerde gerçekleşti. Bir kadın muhtar olarak kadına şiddetin karşısındayım. Bu olayın da takipçisi olacağım. Şahıs şu an gözaltına alındı. Şu an işlemler sürüyor. Kadın muhtar olarak da kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cani koca, eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 gollü maç bile var İşte Dünya Kupası Elemeleri’nde gecenin sonuçları 12 gollü maç bile var! İşte Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları
Maduro’dan ABD’nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı
Trump’a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi Trump'a gittiği restoranda protesto şoku, hemen talimat verdi
Küresel Sumud Filosu’na bir saldırı daha Küresel Sumud Filosu'na bir saldırı daha
Ne yaptın Ali Koç Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor Ne yaptın Ali Koç! Yeni hocanın adını arama motoruna yazanlar çıldırıyor
Taraftar boşuna adını haykırmıyor Osimhen’den gönülleri fetheden hareket Taraftar boşuna adını haykırmıyor! Osimhen'den gönülleri fetheden hareket
Kocaeli’de kimyasal sızıntı ’Pencereleri açmayın’ uyarısı yapıldı Kocaeli'de kimyasal sızıntı! 'Pencereleri açmayın' uyarısı yapıldı
Savcılık soruşturmasının ardından Manifest’ten ilk açıklama Savcılık soruşturmasının ardından Manifest'ten ilk açıklama
Ali Koç ile bir araya geldi Galatasaraylıları çıldırtan buluşma Ali Koç ile bir araya geldi! Galatasaraylıları çıldırtan buluşma
Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demedi Tarlasını vatandaşa açtı, paraya para demedi
Gram altın rekora doymuyor Yıl başından bu yana yüzde 38 kazandırdı Gram altın rekora doymuyor! Yıl başından bu yana yüzde 38 kazandırdı
Hastanede camdan atlayan hükümlü yaşamını yitirdi Hastanede camdan atlayan hükümlü yaşamını yitirdi
CHP’den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye geçiyor iddiası CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçiyor iddiası
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yeni operasyon: 20 kişi gözaltına alındı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yeni operasyon: 20 kişi gözaltına alındı
Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada Eski HDP ilçe başkanı böyle öldürüldü: Dehşet anları kamerada
Alya ve Yılmaz Kunt’a hırsızlık şoku Soluğu karakolda aldılar Alya ve Yılmaz Kunt'a hırsızlık şoku! Soluğu karakolda aldılar

22:31
Maltepe’de Genç İntihar Etti
Maltepe'de Genç İntihar Etti
22:27
Görüşmeler başladı Michy Batshuayi yeniden Süper Lig’e dönme yolunda
Görüşmeler başladı! Michy Batshuayi yeniden Süper Lig'e dönme yolunda
22:14
Özgür Özel’den Gürsel Tekin’e bomba gönderme İsmini dahi anmadı
Özgür Özel'den Gürsel Tekin'e bomba gönderme! İsmini dahi anmadı
22:01
ABD’de dehşet anları Trump’a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu
ABD'de dehşet anları! Trump'a yakın isim konuşma yaparken boynundan vuruldu
21:41
Netanyahu’dan Hamas resti Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti
Netanyahu'dan Hamas resti! Katar dahil tüm ülkeleri açık açık tehdit etti
21:22
Galatasaray’ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
Galatasaray'ın tarihi maçı için çılgın bilet fiyatı: 218 bin lira
21:18
Tasarrufta ilk tercih İşte Türkiye’de yastık altında bulunan altın miktarı
Tasarrufta ilk tercih! İşte Türkiye'de yastık altında bulunan altın miktarı
20:27
Andre Onana, Türkiye’ye geliyor
Andre Onana, Türkiye'ye geliyor
19:59
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
19:55
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin’in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
Kayyum heyetinden Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi için ilk açıklama
19:40
Jhon Duran sakatlıktan dönemedi İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Jhon Duran sakatlıktan dönemedi! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
19:29
Restoranda akılalmaz olay İşe alınmayınca garsonu vurdu
Restoranda akılalmaz olay! İşe alınmayınca garsonu vurdu
19:23
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış uyarısı
18:51
Rusya’nın hamlesi sonrası Trump’tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz
Rusya'nın hamlesi sonrası Trump'tan savaş açıklaması: Hadi bakalım başlıyoruz
18:09
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal’de ölü sayısı 30’a yükseldi
Protestolarla yangın yerine dönen Nepal'de ölü sayısı 30'a yükseldi
17:09
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail’den yeni saldırı Başkenti bombaladı
24 saatte 5 ülkeyi vuran İsrail'den yeni saldırı! Başkenti bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2025 23:01:42. #7.13#
SON DAKİKA: Cani koca, eşini sokak ortasında bayılıncaya kadar dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.