Eskişehir'de Savaş Oyunlarının Etkisiyle Bıçak ve Balta İle Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Savaş Oyunlarının Etkisiyle Bıçak ve Balta İle Saldırı: 5 Yaralı

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Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki genç, bıçak ve balta ile bir çay bahçesinde oturan 5 vatandaşı yaraladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

12.08.2024 22:12  Güncelleme: 22:50
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Eskişehir'de oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına girerek bıçak ve balta ile saldırdığı 5 vatandaşı yaralayan 18 yaşındaki genç, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı.

Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı

SALDIRDIĞI 5 KİŞİYİ YARALADI

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İşte olay yerinden görüntüler:

Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı
Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı
Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı
Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı
Eskişehir'de kasklı, hücum yelekli ve baltalı saldırgan çay bahçesinde önüne geleni bıçakladı
Eskişehir\'de Savaş Oyunlarının Etkisiyle Bıçak ve Balta İle Saldırı: 5 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Savaş Oyunlarının Etkisiyle Bıçak ve Balta İle Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Savaş Oyunlarının Etkisiyle Bıçak ve Balta İle Saldırı: 5 Yaralı - Son Dakika
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