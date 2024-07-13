Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış

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İzmir'de su biriken yoldan geçerken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili, sokaktaki elektrik kaçağına ilişkin İzmir'deki bir yerel gazetede daha önceden haber yapıldığı ortaya çıktı.

İzmir'in Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isterken elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay hayatını kaybetti. İnfiale yol açan olayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

YEREL GAZETEDE DAHA ÖNCEDEN HABERİ YAPILMIŞ

İzmir'de faaliyet gösteren Ege Telgraf gazetesinde, 2 kişinin hayatını kaybettiği sokakla ilgili elektrik kaçağına ilişkin daha önceden haber yapıldığı öğrenildi. "Çözüm için illa biri mi ölmeli" başlıklı haberde sokaktaki elektrik kaçağının, insanları çarptığı ifade edildi.

BİR KÖPEK AKIM NEDENİYLE TELEF OLMUŞ

Haberde bölge halkının tepkisine yer verilirken yetkililere çağrı yapıldığı da öğrenildi. Kaçağın olduğu bölgede bir köpeğin, akıma kapılarak telef olduğu da ortaya çıktı. Haberde, sokağın fotoğraflarına yer verildiği görüldü.

Yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz'in Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi

"DAHA ÖNCE DE BURADA ELEKTRİK KAÇAĞI OLMUŞTU"

Öte yandan akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz." diye konuştu.

"ELEKTRİK TELLERİ 6 SENEDEN BERİ ORADA DURUYOR"

Olaya tanık olan bölge esnafından 58 yaşındaki İsa Yaman ise, "Dün deponun orada gördüm. Kız düştü, arkadaşı kurtarmak istedi ama onunla beraber o da düştü. İkisine de elektrik çarptı. Ben karşıdan gördüm, müdahale edemedim. İkisi de öldü. Elektrik telleri 6 seneden beri orada duruyor. Beni bile 2 sefer ayağımdan çarptı. Ben de zor kurtuldum, yoksa ölmüştüm. Ben onları uyardım, 'Burada elektrik var, burayı yapın' dedim. Yapmadan bıraktılar." ifadelerini kullandı.



