Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Ferdi Zeyrek\'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır
07.06.2025 20:52
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Nehir Zeyrek, "Babamın yanına gittiğimizde hala elektrik çarpıyordu. Çarpma durumunda elektriği kesen kaçak akım rölesi cihazı yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajın bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu iddia doğruysa bu ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, önceki gün evindeki havuzun makine dairesinde oluşan arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Zeyrek, hastaneye kaldırıldı.

FERDİ ZEYREK'İN KIZINDAN VAHİM İDDİA

Başkan Zeyrek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, kızı Nehir Zeyrek'ten çok konuşulacak bir iddia geldi. Nehir Zeyrek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kaçak akım rölesinin olmadığını, ayrıca şartelin atmaması için voltajın artırılmış olabileceğini söyledi.

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

"BABAMIN TESİSATLA İLGİLİ ŞÜPHELERİ VARDI"

Nehir Zeyrek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi.

6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı.

"KAÇAK AKIM RÖLESİ YOKTU YA DA ÇALIŞMIYORDU

Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu.

"GERÇEKSE İNSANLARIN CANINI HİÇE SAYMAKTIR"

Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin."

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

FERDİ ZEYREK'İN DURUMU AĞIR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumu ciddiyetini koruyor. Başkan Zeyrek'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakım sürecinin kritik ve değişken olduğunu ancak verilen tedavilere yanıt alınmasının da sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti

"GENEL DURUMU KRİTİK"

Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Başkan Ferdi Zeyrek bildiğiniz üzere dün gece itibariyle elektrik çarpması nedeniyle önce kendi bulunduğu yerde 112 tarafından bir müdahale yapıldı. Yaklaşık 20 dakika Kalp akciğer canlandırma uygulandı. Daha sonrasında kurumumuza getirildi. Acil serviste bir 50 dakikalık canlandırma yapıldı. Sonrasında yanıt alındı. Bu yanıt alınma sonrasında yoğun bakıma yatırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edildi. Bu yoğun bakım alınma sürecinde Ferdi Zeyrek'in kalp akciğer desteklenmesi adına ECMO cihazına bağlandı. Sonrasında bu ECMO bağlanmasıyla iyi yanıt alındı. ECMO bildiğiniz üzere kalbin bu oksijenlenmesi kötü olan hastalarda başka vücudun dışında bir alanda kanın oksijenlenmesini sağlanıp tekrar hastaya geri verilmesi uygulaması. Bundan olumlu yanıt alındı. Bu saat itibariyle de yanıt devam ediyor. Güzel bir yanıtım aldık. İdrar çıkışları ile ilgili sıkıntı vardı. İdrar çıkışları ile ilgili olarak da yine hasta başında kateterizasyon yaparak olarak sürekli renal replasman dediğimiz diyaliz işlemi uygulanıyor. Diyalizde de hastanın idrar çıkışları sağlandı. Bunlar tabii olumlu gelişmeler. Bu yoğun bakım süreci çok dinamik bir süreç. Her an her şey olabilir, değişebilir. Genel durumu kritik. Ama biz burada yapılması gereken tüm işlemler kurumumuzda büyük bir başarıyla uygulanıyor" dedi.

"ŞU AN NET BİR ŞEY SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ"

Hastanenin tüm imkanlarıyla Başkan Zeyrek'in tedavisine odaklandıklarını belirten Prof. Dr. Topçu, "Sadece bir hekim değil tüm hastanemizde beyin cerrahisi, nöroloji, anestezi, yoğun bakım kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi ekip halinde başkanımız Ferdi Zeyrek için tedavisi için konsültasyonlarla birlikte çalışarak tedaviyi yürütüyor. Şu an net bir söylemek çok doğru olmaz. Gelişme, değişmeler olabilir. Durumu kritik ama yapılması gereken tüm işlemler başarıyla yapılıyor. Tabii bu aşamada bu noktaya gelinmiş olması bizler için çok sevindirici bir gelişme. Tedavimiz bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır

Başkan Zeyrek'in farklı bir hastalığının olmaması ve genç yaşta olmasıyla hayata tutunabildiğini belirten Başhekim Prof. Dr. Topçu, "Aslında daha öncesinde bir kardiyak rahatsızlığın, kalple ilgili bir rahatsızlığın olmamış olması, genç hasta olmuş olması bu uygulanan canlandırma yanıtın bu şekil geç de olsa alınmasına yardımcı oldu. Tabii önceki yandaş hastalıkları olsaydı muhtemelen bu şekilde güzel bir yanıt alamıyor olabilirdik" dedi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

Ferdi Zeyrek 1977 yılında Manisa'da doğdu. Babası Manisa Çarşı Eşraflarından Tıraşçı Ahmet, Annesi ise ev hanımıdır. İlk, Orta ve Lise eğitimini Manisa'da tamamladı. Uludağ Üniversitesi Mühendislik/Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünü bitirdi. Ferdi Zeyrek 2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlendi. Zeyrek 3 kız babasıdır.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Memleketi Manisa'da Mimari Projeler ve İç Tasarım işleri yapan kendi şirketini kurdu. Ferdi Zeyrek, Uluparkıma Dokunma, Beyazfil Yıkılmasın Platformlarında Yöneticilik, Sivil Toplum Kuruluşlarında ve derneklerde çeşitli görevlerde bulundu. Manisa Mimarlar Odası'nda 7 yıl boyunca önce yöneticilik sonra Başkanlık yaptı. Manisa Akademik Odalar Birliği'nde de görev aldı. Ayrıca 2012-2014 yılları arasında Manisaspor Yönetim Kurulu'na seçildi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, Şehzadeler Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Örgütü'nde de İmar Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı olarak görev yaptı. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Ferdi Zeyrek, 3-sayfa, Manisa, Güncel, Orta, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Zeyrek'in kızından vahim iddia: Bu doğruysa insanların canını hiçe saymaktır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ek030477-:
    senin arıza ile ne işin var başkan elektrikcinin işini elektrikciye bıraksana başkası yapsa cahil dersiniz!!! 5 5 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Bir insanı öldürmek insanlıktan nasibini almamışlarn baş vuracağı çok ama çok acımasız bir yöntemdir...ve inşallah böyle bir düşünce insan olanda olmaz ve olmamalıdır... 2 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    kaçak akım rolesi uygun takılmamış olabilir mi ? 1 0 Yanıtla
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