27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 27 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 101 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

16.05.2025 08:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

101 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ"

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • poyraz can:
    asıl fetöcü kendileri 1 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    meclisin içindeki AKP'li fetö'cüleri bir operasyon yapmayı düşünüyor mu acaba 0 0 Yanıtla
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