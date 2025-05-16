İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu 27 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
Aksaray, Ankara, Aydın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonlarda şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.
Son Dakika › 3.Sayfa › 27 ilde FETÖ operasyonu! 101 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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