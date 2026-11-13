Filo Jet faciası davasında mahkeme 9 sanığın tutukluluğunu 7 gün daha sürdürdü - Son Dakika
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Filo Jet faciası davasında mahkeme 9 sanığın tutukluluğunu 7 gün daha sürdürdü

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KKTC'de 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan Filo Jet gemi faciası davasında 12'nci duruşma görüldü. Girne Kaza Mahkemesi, 9 sanığın tutukluluk halini 7 gün daha uzattı. Duruşmada VDR cihazının arızaları kaydetmediği ve can kurtarma donanımlarında eksiklikler bulunduğu aktarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasında 9 sanık, 12'nci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 9 sanığın tutukluluk halini 7 gün daha uzattı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi kazasına ilişkin dava devam ediyor. Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında, şirket direktörü Ali Özdülger, birinci kaptan Mustafa Öz, ikinci kaptan Merve Nur Seraslan, baş makinist Zeki Öz, ikinci makinist Metin Gül ile mürettebat Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov hazır bulundu. Yargıç Mine Gündüz Sergen huzurunda gerçekleştirilen duruşmada, tahkikatı yürüten polis memuru Mehmet Mannaş, geminin teknik durumu, güvenlik eksiklikleri ve denetim süreçleriyle ilgili yeni ayrıntıları mahkemeye sundu. Mannaş, geminin VDR cihazının arızaları kayıt altına almadığını, Liman Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde belirlenen eksikliklerin ise şirket yetkililerince daha sonra tamamlandığı yönünde ifade alındığını aktardı.

VDR CİHAZININ ARIZALARI KAYDETMEDİĞİ BELİRLENDİ

Mannaş, geminin VDR (seyir veri kayıt) cihazına yönelik incelemelerin tamamlandığını belirtti. Soruşturmanın önceki aşamalarında gemideki arıza ve aksaklıkların VDR cihazı tarafından kayıt altına alındığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını ancak yürütülen incelemelerde cihazın arızaları kaydetmediğinin anlaşıldığını aktaran Mannaş, 30 Ağustos tarihine ait VDR ses kaydının bulunmadığını da belirtti. VDR cihazının çalışmasına ilişkin teknik eksikliklerin araştırıldığını ifade eden Mannaş, cihazın arıza ve aksaklıkları kayıt altına almamasının soruşturma kapsamında değerlendirildiğini söyledi. Polis Genel Müdürlüğü tarafından VDR cihazına ilişkin daha ayrıntılı bir ses raporu hazırlanacağını belirten Mannaş, elde edilen kayıtların ve teknik bulguların incelenmeye devam edeceğini kaydetti.

LİMAN DAİRESİ GÖREVLİSİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Mannaş, soruşturma kapsamında Girne Liman Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen Kemal Derin'in ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Mannaş, Derin'in polise verdiği ifadede, gemide gerçekleştirilen kontroller sırasında çeşitli eksiklikler tespit edildiğini ve söz konusu eksikliklerin denetimin ardından şirket yetkilileri tarafından tamamlandığını belirttiğini aktardı. Liman Dairesi Başkanlığı tarafından 26 Haziran'da gerçekleştirilen kontrollerin de soruşturma kapsamında ele alındığını kaydeden Mannaş, geminin yapısı ve teknik durumuyla ilgili denetim belgelerinin incelendiğini ifade etti. Mannaş, denetimlerde tespit edilen eksikliklerin neler olduğu, bunların hangi tarihlerde giderildiği ve geminin sefer güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği konularındaki araştırmaların sürdüğünü belirtti.

GEMİDEKİ CAN KURTARMA DONANIMLARINDA CİDDİ EKSİKLİKLER

Mannaş, mahkemede geminin can kurtarma ve güvenlik donanımlarına ilişkin tespitleri de açıkladı. Mannaş, gemide bulunması gereken 35 can simidinden yalnızca 14'ünün mevcut olduğunu, ayrıca gemide bulunması gereken 12 çocuk can yeleğinin eksik olduğunun belirlendiğini söyledi. Geminin kaptan köşkü üzerindeki can simitleriyle ilgili eksikliklerin de araştırıldığını belirten Mannaş, can simitlerinin üzerindeki yazıların eksik olduğunu, yangın güvenliğiyle ilgili işaretlemelerde ve hava bandı donanımında da eksiklikler tespit edildiğini kaydetti. Mannaş, geminin mevcut durumuna ilişkin raporun soruşturma kapsamında değerlendirildiğini ve güvenlik donanımlarındaki eksikliklerin gemide görevli personelin sorumlulukları açısından incelendiğini ifade etti.

TÜRKİYE'DEN GEMİNİN GEÇMİŞİNE İLİŞKİN BELGELER TEMİN EDİLDİ

Mannaş, Türk makamlarıyla yürütülen iş birliği kapsamında geminin geçmişine ilişkin yeni belgelerin KKTC'ye ulaştığını açıkladı. Mannaş, geminin daha önce geçirdiği kazalar ve geçmiş dosyalarına ilişkin belgelerin temin edildiğini, ayrıca 2 Haziran tarihine kadar yapılan kontrollere ilişkin raporların da soruşturma dosyasına alındığını belirtti.

FACİAYLA İLGİLİ BUGÜNE KADAR 300'ÜN ÜZERİNDE İFADE ALINDI

Soruşturma kapsamında geminin teknik geçmişinin, denetim kayıtlarının ve daha önce tespit edilen eksikliklerin incelendiğini ifade eden Mannaş, Türkiye'den gelecek diğer belgelerin de değerlendirmeye alınacağını söyledi. Mannaş, Türkiye'de aranan 5 kişinin bulunduğunu, aranan bazı kişilerin ifadelerine başvurulduğunu ve gemi faciasıyla ilgili bugüne kadar 300'ün üzerinde ifade alındığını açıkladı. Türkiye'ye giriş yapan bazı kişilerin telefon, bilgisayar ve elektronik cihazlarına da el konulduğunu belirten Mannaş, söz konusu cihazlar üzerindeki incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

MÜRETTEBATIN GÖREVLERİ TEK TEK BELİRLENECEK

Mannaş, gemideki personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla Uluslararası Güvenlik Yönetimi Sistemi (ISM) kapsamındaki belgelerin incelendiğini söyledi. Gemide görev yapan mürettebatın hangi görevlerden sorumlu olduğunun tam olarak belirlenmesi için ilgili belgelerin beklendiğini ifade eden Mannaş, geminin teknik ve idari yapısına ilişkin kayıtların da araştırıldığını kaydetti. Mannaş, özellikle gemideki VDR cihazının çalışıp çalışmadığını kontrol etme görevinin hangi personele ait olduğunun tespit edilmeye çalışıldığını belirtti. Geminin teknik durumuna ilişkin uluslararası belgelerin incelendiğini kaydeden Mannaş, personelin görev tanımlarının kesinleştirilmesinin ardından zanlıların sorumluluklarının ayrı ayrı değerlendirileceğini ifade etti.

GEMİ İÇİN YENİ TEKNİK RAPOR HAZIRLANACAK

Mannaş, geminin teknik durumunun bütün yönleriyle ortaya konulabilmesi amacıyla yeni bir inceleme yapılacağını belirtti. Polis Genel Müdürlüğü tarafından VDR cihazına ilişkin ayrıntılı ses raporu hazırlanacağını kaydeden Mannaş, geminin incelenmesi için yeni bir teknik heyetin de görevlendirileceğini söyledi. Mannaş, geminin mevcut durumuna ilişkin daha kapsamlı bir rapor hazırlanmasının beklendiğini, ayrıca Türkiye'den gelecek belgelerle birlikte geminin geçmiş denetimlerinin karşılaştırılacağını ifade etti. Soruşturmanın yalnızca olay günüyle sınırlı olmadığını belirten Mannaş, geminin geçmişteki teknik durumu, denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve personelin sorumluluklarının da araştırıldığını kaydetti.

ZANLILARA 7 GÜN EK TUTUKLULUK

Mannaş, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, Türkiye'den beklenen belgeler, teknik raporlar ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu belirterek, zanlıların tutukluluk sürelerinin uzatılmasını talep etti.

Mahkemede sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmada ikinci kaptan dışındaki sanıkları Avukat Bahar Ersözer'in, ikinci kaptanı ise Avukat Buğra Altan'ın temsil ettiği belirtildi.

Yargıç Sergen, soruşturmanın devam etmesini ve beklenen teknik raporları dikkate alarak, 9 sanığın 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Filo Jet faciası davasında mahkeme 9 sanığın tutukluluğunu 7 gün daha sürdürdü - Son Dakika
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