Foça\'da selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu aranıyor

İzmir'in Foça ilçesi Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet mahallelerinde saat 12.30 sıralarında başlayan yoğun yağış sele neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Sel nedeniyle çok sayıda araç da su altında kalırken, araçları ile mahsur kalan 5 kişi, jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ARABASI BULUNDU, KENDİSİ YOK

Ayrıca otomobiliyle sel sularında sürüklenen kişinin 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu olduğu ortaya çıktı. Kaptanoğlu'nun, menfez geçişi esnasında sel sularına kapılarak sürüklendiği ve kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, otomobili suya kapıldığı yerden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta buldu. Araç içinde yapılan kontrolde Bülent Kaptanoğlu bulunamamıştı.

VALİ ELBAN SEL BÖLGESİNDEYDİ

Sel sularına kapılıp daha sonra kayıplara karışan Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için AFAD ve itfaiye ekipleri koordineli çalışmalarını hala sürdürürken, akşam saatlerinde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve İzmir Valisi Süleyman Elban da sel bölgesine gelerek çalışmaları yerinde izledi.

ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Öte yandan, gece saatlerinde ara verilen çalışmalara günün aydınlanması ile beraber yeniden başlanıldı. Jandarma Arama Kurtarma Sualtı ekipleri, Ankara'dan gelen Komando Asayiş ekipleri ile AFAD ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle beraber Bülent Kaptanoğlu'nu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Çalışmaların dört bölgeye bölünerek karış karış uygulandığı belirtildi. 707 personel, 43 dalgıç ve 5 dron ile çalışmalar yürütülürken, kıyıdan da Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi.